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Spor

Sterling'den City'e 90+7'de 'hayat öpücüğü'

İngiliz futbolcu, gol sonrası sevinci nedeniyle ikinci sarıdan kırmızı kart gördü

26 Ağustos 2017 21:03

Premier Lig'in 3. haftasında Manchester City, 90+7'de Raheem Sterling'in attığı golle Bournemouth deplasmanından 3 puanla ayrıldı.

Karşılaşmanın 13. dakikasında Bournemouth, Charlie Daniels ile 1-0 öne geçti. City'nin bu gole cevabı gecikmedi. Manchester ekibi, 20. dakikada David Silva'nın muazzam pasında tam bir golcü koşusu yapan Gabriel Jesus'un golü ile 1-1'lik beraberliği yakaladı. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Manchester City, Sterling'in 90+7'de attığı golle Bournemouth deplasmanında 2-1 kazandı. Sterling bu golden sonra sevincini taraftarların arasına atlayarak kutladığı gerekçesiyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.

Golden sonra Bournemouth gol için yüklensede sonuç değişmedi ve City sahadan 3 puanla ayrılarak 7 puan ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bournemouth ise sıfır puanla 16. sırada kaldı.

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