Sterlin Asya borsalarında çakıldı

İngiltere Sterlini bu sabah Asya borsalarında ABD Doları karşısında yüzde 6,1 oranında ani bir değer kaybı yaşadı. Kısa süre sonra toparlanan sterlinin değer kaybına neyin sebep olduğu henüz açıklığa kavuşmadı.

Avustralya'nın Melbourne kentindeki IG şirketinin piyasa analisti Angus Nicholson, "Büyük olasılıkla haber akışına odaklı algoritma haberlere bakarak sterlin satmaya başladı. Diğer algoritmalar bu hacmi görünce satış ivme kazanmış, bu da ani bir düşüşe neden olmuş olabilir" dedi.

Kimi uzmanlara göre "şişman parmak" hatası olarak bilinen yanlış sayıları sisteme girmek de sterlininin düşüşüne yol açmış olabilir.

Sterlinin bugün ABD Doları karşısındaki kaybı yüzde 1,5 civarında.

İngiliz Sterlini, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı (Brexit) verdiği 23 Haziran'daki referandumdan hiç bu kadar keskin bir şekilde değer kaybetmemişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande dün "sert Brexit müzakereleri" istediğini söylemişti.