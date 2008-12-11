Sterlin 28 yılın en düşük seviyesini gördü

İngiltere Merkez Bankası sterlinin diğer para birimleri karşısında büyük bir düşüş gösterdiğini ve son 28 yılın en düşük seviyesine gerilediğini açıkladı.



Euro karşısında dibe vuran sterlinin değeri yaklaşık 1 Euro’ya düştü. İki yıl önce 1 sterlin yaklaşık 1,45 Euro’ya eşitken şimdi bu oran 1,07 Euro’ya düştü.



İngiliz basını, sterlinin bu rekor düşüş kaybını manşetlerine taşırken, İngiliz para birimindeki bu büyük değer kaybının ekonominin sağlık durumu hakkındaki kaygıları daha da arttırdığını yazdı.



Bu arada Avrupa'da tatil yapan İngiliz tatilcileri de uyaran basın, sterlinin Euro karşısındaki rekor gerilemesi sonucunda halen 100 sterline 107 Euro satın alınabildiğini, ancak gidişatın çok yakında bire-bir oranına oturacağına işaret ettiğini bildirdi.



Bu durumda İngiliz tatilcilerin Avrupa ülkelerindeki tatillerinin maliyetinin de geçmişe göre müthiş bir yükseliş göstereceği uyarısı yapıldı.



İngiltere Merkez Bankası, sterlinin diğer para birimleri karşısındaki değerinin 1980'den bu yana istatistikî olarak tutulmaya başlandığını hatırlatırken, son 28 yıldır söz konusu para biriminin hiç bu kadar değer yitirmediğine dikkati çekti.



Ekonomi uzmanları ise sterlinin en son 1970'li yılların ortalarında ülke iflasla karşı karşıya kalıp, Uluslararası Para Fonu'na acil yardım başvurusu yaptığında bu kadar değer kaybettiğini hatırlattı.



Uzmanlar sterlindeki düşüşün tüketici için bir felaketin işareti olduğuna da işaret ederken, bunun petrolden noel ağacına kadar pek çok ürünün pahalı kalmasına yol açtığını belirtiyor. İngiliz turistlerin Avrupa'daki durumlarının da zorlaşacağını kaydeden uzmanlar, bir yıl önce bir öğle yemeği için Paris'te 34 sterlin ödeyen İngiliz turistlerin, bugün aynı yemek için 42 sterlin ödemek durumunda kalacağı uyarısında bulunuyor.



Uzmanlar sterlindeki bu rekor düşüşün bir tek İngiliz ihracatçılar ve İngiltere'de para harcayan turistler açısından avantaj sağlayacağını, bu sayede ihracatta ve turistlerin İngiltere'ye bırakacakları gelirde bir artış kaydedilebileceğini de belirtiyor.



