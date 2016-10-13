Sterlin 168 yılın en düşük seviyesinde

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış sürecine (Brexit) dair açıklamalar geldikçe yatırımcılar İngiliz Sterlin'ini satmaya devam ediyor.

İngiltere Merkez Bankası'nın Sterlin'in değerini ticaret ortaklarının para birimlerinden oluşan bir kur sepetine karşı ölçen efektif kur endeksi, 168 yılın en düşük seviyesine indi.

Ülkenin AB'den çıkışının ülke ekonomisini olumsuz etkileyeceği ve AB ortak pazarına erişimin ortadan kalkmasıyla İngiliz şirketlerin uluslararası ticarette dezavantajlı konuma geleceği endişeleri yatırımcıların Sterlin'i satmasına yol açıyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May lideri olduğu Muhafazakar Parti'nin son konferansında yaptığı açıklamada Brexit müzakerelerinde önceliklerinin serbest ticaretten çok göçün kontrolü olacağının sinyalini vermişti.

23 Haziran'da yaklaşık yüzde 52 oyla Brexit kararıyla sonuçlanan AB referandumundan bu yana sadece Dolar'a karşı yüzde 20'ye yakın değer kaybeden Sterlin'deki sert düşüş şirketleri de karşı karşı getirmeye başladı.

İngiltere'nin en büyük perakende zinciri olan Tesco, dünyanın en büyük tüketim ürünleri üreticilerinden Unilever ile oluşan kur maliyetini kimin üstleneceği konusunda anlaşamadı.

Tesco'dan yapılan açıklamada, Unilever ürünlerinin Tesco internet sitesinden kaldırıldığı belirtildi.

Her iki şirketin hisseleri de Londra Borsası'nda yüzde 2'nin üzerinde düşüşle işlem görüyor.

Sterlin'de yaşanan değer kaybı yatırım bankalarının müşterilerine gelişen ülke paralarına yönelmelerini tavsiye etmesine de yol açıyor.

Ay başında Citibank, yatırımcılara Sterlin karşılığında TL satın almalarını tavsiye etmişti.

Citi'nin gerekçesi, TL'de yükseliş ihtimalinin Sterlin'e kıyasla daha fazla olmasıydı.

Independent gazetesine konuşan Daiwa Yatırım'dan stratejist Chris Scicluna da, yatırımcıların Sterlin'e giderek daha fazla gelişen ülke para birimi muamelesi yaptığını ifade ederek, "Brexit, İngiltere'deki varlıkların yeniden değerlemeye tabi tutulmasına yol açıyor. Bu da Sterlin'e düşüş olarak yansıyor" diyor.