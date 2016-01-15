Stepnenin yerini gösteremeyene ehliyet yok!

Ehliyet sınavına getirilen yeni düzenlemeyle aracı yeteri kadar tanımayana ehliyet verilmeyecek. Buna göre, aracın kaputunu açarak motor yağının, soğutma suyunun, ayrıca bagajdaki stepne ve krikonun yerini göstermesi, hatta lastiklerin havasına bakması zorunlu olacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) getirilen yeni düzenlemeye göre, yeni yılda ilk kez ehliyet alacakların gireceği direksiyon sınavlarında, kullandıkları aracın teknik özelliklerini yeteri kadar bilmeyen sürücü adayları başarısız sayılacak. Sürücü adaylarının sınava eklenen ilk 5 dakikalık sürede, aracın kaputunu açarak motor yağının, soğutma suyunun, ayrıca bagajdaki stepne ve krikonun yerini göstermesi, lastiklerin havasına bakması zorunlu olacak. Sınav sırasında adaylardan ani fren yapmaları istenecek; yeni dönemde de adayların en çok zorlandığı geri geri iki duba arasına park etme kuralı da aynen geçerli olacak.

Orta Anadolu Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkanı Lokman Yıldırım, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, ilk defa ehliyet alacaklara yönelik direksiyon dersi sınavlarına 1 Ocak 2016 tarihinden geçerli olmak üzere eklenen yeni kuralları anlattı. Bakanlık tarafından ilgili yönetmelik uyarınca yeni Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesi'nin geçen hafta yayımlandığını, eski yönergenin yürürlükten kaldırıldığını bildiren Yıldırım, bu kapsamda direksiyon sınavları için yeni hükümlerin getirildiğini belirtti.

'5 dakika 'aracı tanıma' süresi eklendi'

Yeni yılla direksiyon sınavlarının süresinin 30 dakikadan 35 dakikaya çıkarıldığını duyuran Yıldırım, sınava eklenen ilk 5 dakikalık sürede, adayların araç bilgisinin sorgulanacağını ifade etti. Yıldırım, "Sınava eklenen bu 5 dakikalık süre, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin direksiyon sınavlarında olduğu gibi adayın araca binmeden önceki heyecanını azaltmaya ve aracı tanımasına dönük bir uygulama olarak yönergeye eklenmiş durumda" ifadesini kullandı. Yıldırım, yeni yönergeye göre sürücü adaylarına, araç bilgisi sorgulama bölümünde yöneltilecek soruları şöyle özetledi:

"Lastiklerin havasına bakacak, aracın el ve ayak fren sistemlerini gösterecek, aracın bütün lambalarını açıp kapatacak, yağ ve su göstergelerini kontrol edecek, hangi durumlarda tehlike olduğunu bilecek. Sinyal ikaz ışıklandırmalarını çalıştıracak. Aracın kaç vitesli olduğunu bilecek. Gaz ve debriyaj pedallarını, akünün yerini gösterecek. Yakıt göstergesindeki yakıt durumunu, direksiyon kumandalarını (uzun/kısa far, sinyal kolu ve silecek kolu) bilecek. Araç kaputunu açacak ve motor yağı, soğutma suyu konma yerini bilecek. Araç bagajını açacak ve stepne, kriko, reflektör, ilkyardım çantasını gösterecek. Dikiz aynalarının ayar yerini ve ayrıca cam sileceklerinin suyunun konulma yerini bilecek."

'5 hatalı yanıtta sınavdan kalınacak'

Yıldırım, yeni düzenlemeyle direksiyon sınavlarına başlar başlamaz araç bilgisini sorgulamaya ilişkin 14 sorudan 5'ine hatalı yanıt verenin sınavına son verileceğini duyurdu. Sürücülerin kullandıkları aracı tanımalarının önemine işaret eden Yıldırım, "Daha önceki sınavlarda böyle bir sorgulama yapılmıyordu. Adaylarımız, direkt arabaya binerek sürüş aşamasına geçiliyordu. Bakanlığın sınavın ilk 5 dakikasında yapılacak bu düzenlemeden oldukça memnunuz. Aday açısından da bu eğitimin faydalı olacağını düşünüyoruz. Adayın 5 hatalı yanıt verdiği anda sınavı sonlandırılarak yeniden başvuru yapması istenecek" bilgilerini paylaştı.

Stop etme hakkı 2'ye çıktı

Yeni sınav yönergesinde de adayları en çok zorlayan "tek hamlede iki duba arasına geri geri park etme" kuralının aynen geçerli olacağını ifade eden Yıldırım, bu kural için dubalara standart getirildiğini açıkladı. Yıldırım, dubaların yaklaşık boyunun en az 100 santimetre olarak belirlendiğini belirterek, böylece geri manevrada sağ ve soldan dubaları daha rahat görme imkanının sağlanacağını söyledi. Yıldırım, sınav sırasında adaylara sürüş parkurunda ani fren yapma zorunluluğunun getirildiğini de bildirdi.- Stop etme hakkı 2'ye çıktı. Daha önce direksiyon sınavlarında adaylara bir kez stop etme hakkı verilirken, yeni düzenlemeyle stop etme hakkının 2'ye çıkarıldığını kaydeden Yıldırım, "Kalkışta bir kez stop hakkı devam ediyor. Rampa gibi yerlerde iki kez stop etme hakkı da yeni yönergeyle tanınmış oldu" dedi.

'Trafik adabı' dersi zorunlu oldu

Yeni düzenlemelerin trafikteki hataları en aza indirmede büyük yararlar getireceğinin altını çizen Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Avrupa'ya direksiyon sınavlarında sistem aktarabilecek düzeye geldiğimizi düşünüyorum. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığına, bu kurallara destek veren sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Son iki yılda ehliyet sınavlarında çok büyük bir olay başardık. Aslında ehliyet sınavlarında bir çığır açıldı. Bundan sonra Türkiye'deki trafiğin güvenli olacağını, güvenli şekilde insanların araçlarını kullanabileceğini anlatabiliriz. Bu düzenlemelerle birlikte en çok toplum olarak kaybettiğimiz noktalardan biri trafikte sabır, hoşgörü ve anlayışsızlıktı. Milli Eğitim Bakanlığı, sürücü kurslarına 4 saatlik 'trafik adabı' isimli bir ders zorunluluğu getirdi. Bu dersle birlikte trafikte hırçın davranışları, hoşgörüsüzlükleri ortadan kaldırarak trafik kültürünü içselleştiren sürücüler yetiştireceğimize inanıyoruz."

Yıldırım, bakanlığın aralık ayındaki düzenlemesiyle direksiyon sınavlarının otomatik vites araçlarla da yapılmasına imkan tanındığını dile getirerek, "Özellikle bayan sürücülerin bu konuda talepleri vardı. Tabii erkek adaylardan da zorlananlar oluyordu. Otomatik vitesli ehliyet alanlar, manuel vitesli araçları kullanamayacaklar. Bu kişilerin ehliyetlerinde 'B otomatik' ibaresi olacak. Eğer manuel araç kullanırlarsa ceza alacaklar" şeklinde konuştu.