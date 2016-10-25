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Dünya

Stephen King’in bir sonraki korku romanı Trump’ı konu alacak

"Bir zamanlar Donald Trump adından bir adam başkanlık için yarışıyormuş..."

25 Ekim 2016 20:24

ABD'nin Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'a en çok karşı olan isimlerden biri olan ABD'li korku romanları yazarı Stephen King, sosyal medyadan yaptığı açıklamada bir sonraki korku romanının baş kahramanının Trump olacağını söyledi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Twitter hesabından şaka yollu bir tweet atan King, "Bir sonraki korku hikayem: bir zamanlar Donald Trump adından bir adam başkanlık için yarışıyormuş. Ve ülkede gerçekten onun kazanmasını isteyen insanlar varmış" diye yazdı.

​Özellikle son aylarda belirli aralıklarla sürekli Trump'ı eleştiren tweetler atan Stephen King, 20 Ekim'deki tweetinde de "Cumhuriyetçiler nükleer silahları 2 yaşındaki bir çocuğun meşrebine sahip birine teslim etmeye çalışıyor. Bu benim asla anlayamayacağım bir şey" diye yazmıştı.

​King, mayıs ayında Cumhuriyetçi adaya karşı düzenlenen bir imza kampanyasına katılmış ve Trump için "hükümetin nasıl çalıştığına dair bir fikri olmayan, kavgacı bir aptal" ifadelerini kullanmıştı. Yaklaşık 500 yazar, bu adaylığı onaylamadıklarını kesin bir dille ifade ederek, bunu vicdani bir karşı çıkış olarak nitelendirmişti. Yazarlar karşı çıkışlarını şu cümlelerle ifade etmişti: 

"Çünkü toplumdaki en aşağı ve şiddet içerikli duygulara hitap eden, takipçileri arasında hiddeti cesaretlendiren, rakiplerini bağırarak susturmaya çalışan, muhaliflerinin gözünü korkutan, kadınları ve azınlıkları aşağılayan bir siyasi adaya karşı hepimiz acil ve güçlü bir cevap vermeliyiz"

 

 

 

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