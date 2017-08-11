Stephen King: Trump ve Kim, 'gezegenin en deli adamı' unvanı için yarışıyor

Dünyaca ünlü yazar Stephen King, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un dünyanın en deli adamı unvanı için yarıştığını belirtti.

ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerilimi değerlendiren Stephen King, Twitter hesabından kendisine özgü tarzda yaptığı açıklamada, “Donald Trump ve Kim Jong Un, şu anda gezegende en deli adamın kim olduğunu anlamak için yarışıyor” dedi.



Trump’ın en büyük karşıtlarından biri olarak bilinen ‘korkunun babası’ King, daha önce ABD liderini ‘Harry Potter’ kitabından Ruh Emicileri ve ‘düşüncesiz genç’ ile karşılaştırmış, bu yüzden Trump tarafından Twitter’de engellenmişti.