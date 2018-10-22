Stephen Hawking'in akıllı sandalyesi ve doktora tezi açık artırmada

18 Mart 2018'de hayatını kaybeden fizikçi Stephen Hawking’in akıllı tekerlekli sandalyesi ve “Genişleyen Evrenlerin Özellikleri” başlıklı doktora tezi açık arttırmaya çıkacak. Tekerlekli sandalyenin 10 bin ile 15 bin sterlin arasında bir fiyata, sadece beş kopyası bulunan, 1965 yılındaki tezinin ise 100 bin ile 150 bin sterlin arasında bir fiyata satılması bekleniyor.

Hawking 1960'ların başında 21 yaşındayken tedavisi olmayan Amyotrofik lateral skleroz (ALS) hastalığına yakalandı. Motor nöronların zamanla yüzde seksenini öldürerek sinir sistemini felç eden; ancak beynin zihinsel faaliyetlerine dokunmayan bu hastalık, Hawking'i tekerlekli sandalyede yaşamaya mahkum etti.



Hawking, 1985 yılından bu yana sesini de yitirmiş olduğu için, tekerlekli sandalysesine yerleştirilmiş, yazıları sese dönüştürebilen bilgisayarı sayesinde insanlarla iletişim kurabiliyordu.



