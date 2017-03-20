Stephen Hawking uzaya gidecek

Dünyaca ünlü astro-fizikçi Stephen Hawking, uzaya gideceğini açıkladı.

Uzaya yolculuk yapabileceğini hiçbir zaman hayal edemediğini söyleyen Hawking "Branson ne zaman ki bana Virgin Galactic'te bir koltuk teklif etti, hemen 'Evet' dedim" diye konuştu.

BBC'de yer alan habere göre Richard Branson'ın sahibi olduğu Virgin Havayolları Virgin Galactic adında bir uzay gemisi inşa ediyor.

Hawking röportajda, üç çocuğunun kendisine büyük bir neşe verdiğini, uzaya yolculuk etmenin ise mutluluğu getireceğini söyledi.

"Trump seçmenlerini memnun etmek adına daha sağa kayabilir"

Stephen Hawking, Donald Trump'ın yönettiği bir ABD'de bundan sonra isteneceğinden ise emin olamadığını belirtti.

"ABD'ye tekrar gidip diğer bilim insanlarıyla konuşmayı çok isterdim ama artık hoş karşılanmayabilirim diye korkuyorum" diyen Hawking, Trump'ın seçmenlerini memnun etmek adına daha sağa ve otoriter bir dile kayabileceğini söyledi.

Hawking, 2009 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama'dan başkanlık madalyası almıştı.

İşçi Partisi lideri Corbyn'i eleştirdi

Ünlü bilim insanı aynı zamanda İngiltere'de İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'i de eleştirdi.

Hawking, Corbyn'in öyle olmadığı halde kendini aşırı solcu gösterdiğini, bu yüzden hiç seçim kazanamayacağını söyledi. Ancak yine de İşçi Partisi'ne destek vereceğini ekledi.

ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) hastalığı olan dahi fizikçi yapay zeka teknolojisi aracılığıyla konuşabiliyor.

Intel'e ait bir akıllı telefon klavye uygulaması olarak çalışan bu teknoloji, Prof. Hawking'in ne düşündüğünü anlayabiliyor ve kullanmak isteyebileceği kelimeleri önerebiliyor.