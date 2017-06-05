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Dünya

Stephen Hawking, İngiltere'deki seçimlerde hangi partiyi destekleyeceğini açıkladı

Hawking, İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn için 'facia' ifadesini kullandı ama farklı bir sebeple...

05 Haziran 2017 22:17

T24

Dünyanın en zeki insanı olarak gösterilen İngiliz fizikçi Stephen Hawking, Britanya’daki genel seçimlerde Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi’ni destekleyeceğini açıkladı.  Cambridge Milletvekili Daniel Zeichner ile görüşmesinin ardından konuşan Hawking, kararının gerekçesini “İşçi Partisi’ne oy veriyorum çünkü diğer bir 5 yıllık Muhafazakâr Parti hükümeti,  ulusal sağlık servisi, polis ve diğer kamu hizmetleri için bir felaket olur” sözleriyle açıkladı.

Hawking, “facia” kelimesini farklı bir sebeple Jeremy Corbyn için de kullandı ve şöyle konuştu:

“Corbyn'i facia olarak görüyorum. Corbyn’in kalbi ve pek çok politika söylemi doğru bir noktada ama Corbyn, aşırı solcu gibi resmedilmesine izin veriyor”

Hawking’in görüştüğü parlamenter Daniel Zeichner 2015 yılında Cambridge milletvekili olarak seçilmişti. Bu yıl gerçekleşecek seçimlerde de aday olan Zeichner, 2010 yılında seçilen ancak daha sonra koltuğundan ettiği Muhafazakâr aday Dem Julian Huppert'a karşı yarışıyor. 

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