Stephen Hawking: Evreni çözdüm, Trump’ın popülaritesini çözemedim!

Dünyanın en ünlü fizikçisi olarak görülen İngiliz bilim insanı Stephen Hawking, evrenin nasıl işlediğini, uzayı, galaksileri ve kara delikleri anladığını ancak Donald Trump’ın popülaritesini bir türlü çözemediğini söyledi.

Sputnik’in haberine göre, İngiliz ITV kanalında yayınlanan Good Morning programında konuşan Stephen Hawking, ABD’de Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan milyarder işadamı Trump’a verilen destek için “Gerçekten anlamıyorum. En altta kalan ortak paydaya hitap ediyormuş gibi görünüyor” dedi.

İngiltere’nin AB’den ayrılma olasılığına da karşı olduğunu yineleyen Hawking, Brexit’in sadece İngiltere ekonomisine ve güvenliğine değil bilimsel gelişimine de zarar vereceğini ifade etti.