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Dünya

Hawking: Dünyada nüfus patlaması var, 50 yıl içinde Ay'a göç başlayacak

İngiliz fizikçi Stephen Hawking, dünyadaki nüfus artışı nedeniyle insanların 50 yıl içinde Ay'a göç edeceğini öne sürdü

19 Mart 2014 17:35

İngiliz fizikçi, evrenbilimci, astronom, teorisyen ve yazar Stephen Hawking'e göre, dünyadaki nüfus artışı nedeniyle insanlar 50 yıl içinde Ay'a göç edecek.

Hawking, Live From Space televizyonunda yayınlanan açıklamasında, '50 yıl içinde insanlık Ay'da koloniler kurmuş olacak ve Mars'a yönelmeye başlayacak' ifadesini kullandı.

'Geleceğimizden korkuyorum. Gezegenimiz aşırı nüfus ve kaynak eksikliği tehdidiyle karşı karşıya. Bir B planına ihtiyacımız var' diyen Hawking, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yolculuklar için gerekli bilgilerin toplanmasına yardımcı olduğunu söyledi.

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