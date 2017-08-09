Stephen Curry: Paul ve Harden'ın neler yapacağını merak ediyorum

Son NBA şampiyonu Golden State Warriors'un süperstarı Stephen Curry, Chris Paul'ün Houston Rockets'a transfer olması üzerine, "Paul ve Harden'ın neler yapacağını merak ediyorum. Çünkü onlara karşı en az 4 kere oynamam lazım" diye konuştu.

Trendbasket'in CSN Bay Area'dan çeviri haberine göre; Warriors’ın yeni şampiyonluklar kazanmak için harika bir imkan ve potansiyele sahip olduğunu dile getiren Curry, takımın yeni parçaları Omri Casspi ve Nick Young’a değindi.

29 yaşındaki oyuncu: “Bazı çılgınça şeyleri gerçekleştirip daha fazla şampiyonluk kazanmak için harika bir potansiyele ve imkana sahibiz. Böyle bir kimyaya sahip olduğunuz zaman hiç bitmemesini istersiniz. Yeniden başlamak zorunda kalmak istemezsiniz. Yeniden yapılanmanın şart olduğunu söyleyemem fakat Warriors organizasyonunda yarattığımız kimyanın, ortamın ve samimiyetin avantajını kullanmamız gerekiyor. Bundan dolayı Omri Casspi ve Nick Young’ı kadroya katıp iki büyük oyuncu ekledikten sonra Jordan Bell hamlesi ile daha iyi olduğumuzu düşünüyorum” dedi.

Batı Konferansı’nda güçlü bir ekip kuran rakipleri Houston Rockets’ın dış oyuncuları Chris Paul ve James Harden’ın nasıl bir ikili olacağını merak ettiğini vurgulayan Curry’nin sözleri şu şekilde:

“Onları merak ediyorum çünkü onlara karşı en az dört kez oynamam gerekiyor. Beraber nasıl çalıştıklarını görmem lazım. Onları yenmek için ne gerekiyorsa bunun çözümünü arayıp bulmamız da gerekiyor. Dışarıdan bakmak biraz farklı gözükebilir. Oyunu oynamasını bilen yüksek IQ’ya sahip iki oyuncu, birbirlerine ne yapmaları gerektiklerini söylemeliler.”