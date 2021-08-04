Stephen Curry'den tarihi imza; 4 yıl için 215 milyon dolar kazanacak

NBA'de Golden State Warriors forması giyen Stephen Curry, takımıyla 4 yıl için 215 milyon değerinde yeni sözleşme imzaladı. Curry, böylece kariyerindeki iki anlaşmadan da 200 ve üzeri alan ilk basketbolcu oldu.

Stephen Curry, Golden State Warriors'la 4 yıl için 215 milyon dolarlık yeni sözleşme için anlaşmaya vardı. 2021-22 için 45.8 milyon solarlık yeni bir kontrata imza atan Curry, önümüzdeki beş yıl için 261 milyon doları garantiledi.

Bu anlaşmanın ardından Curry, kariyerindeki iki anlaşmadan da 200 ve üzeri alan ilk basketbolcu oldu.

2 kez normal sezon MVP’si ödülünün sahibi Stephen Curry, Warriors’ın 2015-2019 yılları arasında 5 kez üst üste final oynayıp 3 kez şampiyon olduğu dönemin en önemli yıldızlarından birisiydi.