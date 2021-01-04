Stephen Curry'den kariyer gecesi: Trail Blazers potasına 62 sayı!

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Golden State Warriors'un gardı Stephen Curry, attığı 62 sayı ile kariyer rekoru kırarak takımını Portland Trail Blazers karşısında 137-122'lik skorlar zafere taşıdı.

Trail Blazers'ın yıldızı Damian Lillard'ın hakkında "Çevresinde gelecekte Onur Listesi'nde yer alacak oyuncular olmadığı zaman ölümlü duruyor" dediği Curry, sözün sahibinin takımının potasına iki yarıda da 31'er puan bıraktı. Curry bu vesileyle 20 Aralık 2005'te Kobe Bryant'ın başarmasından bu yana iki yarıda da 30 sayı bulan ilk oyuncu oldu.

Warriors koçu Steve Kerr maçtan sonra, "Ona koçluk yapmak büyük bir ayrıcalık. Sadece yeteneğinden sebep değil; kendine güveninden, arkadaşlarına nasıl liderlik ettiğinden. Stephen bize liderlik ettiği için çok şanslıyız. İnanılmaz bir performans" dedi.

Curry, 16 üç sayı denemesinde bulunurken 8'inde başarılı oldu. 19 kez serbest atış yapan Curry, 18'inde sayıyı buldu. Warriors gardı, sahada yaptığı 31 denemenin 18'inde de topu potaya soktu.