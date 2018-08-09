Stephen Appiah'tan eski takımına destek

Appiah: \"Umuyorum ki bu sezon kulübün parlak günleri geri gelecek\"

İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe\'nin eski futbolcusu Stephen Appiah, sarı-lacivertli kulübün televizyonundan Fenerbahçe\'ye destek oldu.

Sarı-Lacivertli kulüp hakkında konuşmaktan büyük zevk aldığını dile getiren Appiah, \'\'Söz konusu büyük Fenerbahçe Kulübü olunca onun hakkında konuşmaktan büyük memnuniyet duyarım. Öncelikle, yeni başkan Ali Koç\'u tebrik ederim. Ayrıca bu kulübe yeni gelen tüm oyuncular hoş geldiniz. Umuyorum ki bu sezon kulübün parlak günleri geri gelecek. Bu fırsatı takıma başarılar dileyerek kutlamak istiyorum. Her maçı keyifle takip eden taraftarı mutlu edin. Çünkü bir takımın borcunu geri ödeyebilmesinin tek yolu budur. Yeniden Fenerbahçe!\'\' diye konuştu.