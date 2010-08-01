-STEPANOV BURSA'YA GELDİ BURSA (A.A) - 01.08.2010 - Süper Lig şampiyonu Bursaspor'un prensip anlaşmasına vardığı Sırp defans oyuncusu Milan Stepanov, Bursa'ya geldi. Alınan bilgiye göre, defans ve forvet mevkisine takviye arayışları içinde olan yönetim, teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın raporu doğrultusunda bir dönem Trabzonspor'un da formasını giyen Stepanov ile prensipte anlaştı. Kulübü Porto ile de büyük ölçüde anlaşan Bursaspor yönetimi, 27 yaşındaki Sırp oyuncuyu Bursa'ya davet etti. Gece geç saatlerde Bursa'ya gelen Stepanov, Holiday Inn Otel'e yerleşti. Bu arada anlaşmaya varılan Independiente'nin 26 yaşındaki forvet oyuncusu Arjantinli Leonel Nunez'in ise yarın Bursa'da olacağı öğrenildi. Stepanov ve Nunez'in, salı veya çarşamba günü, kendilerini yeşil-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.