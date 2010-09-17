-STEPANEK ÖLDÜ PRAG (A.A) - 17.09.2010 - Eski Çek Cumhuriyeti Kültür Bakanı, aktör ve gazeteci Martin Stepanek, 63 yaşında öldü. Kamu televizyonu ve radyonun haberlerinde, Stepanek'in dün tabancasıyla intihar ettiği duyurulurken, polis, eski bakanın ölümünü doğruladı ancak ölüm nedenine ilişkin bilgi vermedi. Stephanek'in arkadaşı Jefim Fistejn, eski bakanın ölümcül bir hastalıkla mücadele ettiğini söyledi. Prag'da 11 Ocak 1947'de doğan Stepanek, 1969'da Ulusal Tiyatro'da oyunculuğa başlamış ancak siyasi nedenlerle tiyatrodan ayrılmak zorunda kalmıştı. Stepanek, 1981'de Avusturalya'ya, daha sonra da Özgür radyonun Çek bölümünü kurduğu Almanya'ya göç etmişti. Çek Cumhuriyetinde komünist parti iktidarının devrilmesinden sonra ülkesine dönen evli ve iki çocuk babası olan Stepanek, 2006-2007 döneminde kültür bakanı olarak görev yapmıştı.