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Dünya
Deutsche Welle

Steinmeier'in halefi ocakta belli olacak

Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) yapılan açıklamada, Almanya'da Dışişleri Bakanı Steinemeier'den boşalacak koltuğa gelecek ismin ocak ayında belirleneceği belirtildi.

21 Kasım 2016 21:39

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Meclis Grup Başkanı Thomas Oppermann, pazartesi günü Berlin'de yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Steinmeier'in cumhurbaşkanlığı görevine başlamasının ardından boşalacak dışişleri bakanlığı koltuğuna kimin geleceğinin ocak ayının ortasında belirleneceğini ifade etti.

Partinin genel sekreteri Katarina Barley, kararın ocak ayında verilecek olmasının nedeninin "Dışişleri bakanlığı makamına ve Federal Seçiciler Kurulu'na duyulan saygı" olduğunu belirtti. Barley, bu mercilere duyulan saygıdan ötürü Steinmeier'in sadece cumhurbaşkanlığına aday gösterilmiş olması nedeniyle halefi hakkında şimdiden tartışmanın doğru olmadığını belirtti.

Koalisyon ortakları Hristiyan Birlik partileri (CDU ve CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'in cumhurbaşkanlığına aday gösterilmesi konusunda uzlaşmıştı. Almanya'da cumhurbaşkanlığı seçimleri 12 Şubat 2017 tarihinde yapılacak.

Steinmeier'in olası halefleri arasında Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz'un adı geçiyor. Schulz'un parlamentodaki görev süresi ocak ayında dolacak.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/DW, BÖ/BW

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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