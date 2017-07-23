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Deutsche Welle

Steinmeier'den Erdoğan'a sert eleştiri

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Alman hükümetinin Türkiye'ye karşı sertleşen politikasına destek vererek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sert bir şekilde eleştirdi.

23 Temmuz 2017 14:04

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ZDF kanalına verdiği yaz söyleşisinde Alman hükümetinin geçen hafta Türkiye'ye karşı açıkladığı yaptırımları desteklediğini söyledi.

Almanya Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirerek, "Yıllardır bu devlette kendisi ve partisi ile beraber çalışan kişiler ya takibata uğradı, ya hapiste ya da ağzını açamıyor. Bunu kabul edemeyiz" dedi. Almanya Cumhurbaşkanı "Buna net bir şekilde dur demenin ülkemiz için bir kendine saygı meselesi olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Almanya Cumhurbaşkanı, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Almanya'daki Türklere hitaben yazdığı açık mektubu da memnuniyetle karşıladığını belirtti. Steinmeier Almanya'da yaşan üç milyon Türk'ün de Ankara ile inşa edilen köprülerin yıkılmasından derin bir üzüntü duyduğunu düşündüğünü söyledi.

Steinmeier "Bu gerçekten çok acı ve bu nedenle Türk asıllı vatandaşlarımıza bir açıklama yapmak gerekiyordu" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'in Almanya'daki Türklere hitaben yazdığı mektup Bild gazetesinde dün yayımlandı. Alman hükümetinin Türkiye'ye karşı takındığı sert tutumun gerekçesini anlatan Gabriel, Almanlar ve Türkler arasındaki dostluğu "büyük bir hazine" olarak değerlendirdi.

Ancak Alman vatandaşlarının Türkiye'de tutuklanması nedeniyle Türkiye'ye karşı yeni bir politika benimsemek durumunda kaldıklarını ifade eden Gabriel mektubunda, "Biz her zaman Türkiye ile iyi ilişkilerden yana olduk, çünkü Almanya ve Türkiye arasındaki iyi bir ilişkinin sizler için önemli olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye - Almanya krizi

Aralarında Alman vatandaşı Peter Steudtner'in de bulunduğu insan hakları aktivistlerinin Türkiye'de tutuklanmasının ardından iki ülke ilişkileri tekrar krize girdi.

Bunun üzerine geçen hafta Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Alman şirketlerinin Türkiye'ye yaptıkları ihracata ve yatırımlarına uygulanan Hermes kredi garantisinin gözden geçirilmesi ve Alman vatandaşlarına seyahat uyarısı da dahil bir dizi önlem açıklamıştı. Gabriel, AB'nin Türkiye'ye sağladığı mali yardımların ödenmesi konusunda da Avrupalı ortakları ile görüşeceğini açıklamıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/SSB/BW

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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