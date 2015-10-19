T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Steinmeier'den Arap ülkelerine çağrı

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Arap ülkelerini Suriyeli sığınmacılara daha fazla yardım etmeye çağırdı.

19 Ekim 2015 14:51


Ortadoğu gezisine çıkan Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, İran'ın ardından Suudi Arabistan'a geçti.

Steinmeier, sığınmacı krizine ilişkin görüşlerini Londra merkezli "Şark'ül Avsat" gazetesine açıkladı. Almanya Dışişleri Bakanı, başta Suudi Arabistan olmak üzere bölge ülkelerini Suriyeli sığınmacılara daha fazla yardım etmeye davet etti.

'Yalnızca Avrupa'dan dayanışma beklenmesin'

Sığınmacı krizinde yalnızca Avrupa'nın dayanışma sergilemesinin beklenmemesi gerektiğini kaydeden Steinmeier, krizin üstesinden gelinmesinde Ortadoğu ülkelerinin de sorumluluğunun bulunduğunu kaydetti.

Türkiye, Ürdün ve Lübnan yüz binlerce Suriyeli sığınmacıya kapılarını açarken, Suudi Arabistan bu konuda temkinli davranmayı yeğliyor.

Af Örgütü insan haklarını hatırlattı

Suudi Arabistan Kralı Salman, bugün başkent Riyad'da Steinmeier'i kabul edecek.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Steinmeier'e Suudi Arabistan'daki temaslarında ülkedeki insan hakları sorunlarını da gündeme getirme çağrısında bulundu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ArapSuriyeliAlmanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter SteinmeierSuudi ArabistanLondraAvsat34;Dışişleri BakanıAvrupaSteinmeierOrtadoğuLübnanArabistan Kralı SalmanRiyad

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24