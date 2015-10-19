Steinmeier'den Arap ülkelerine çağrı



Ortadoğu gezisine çıkan Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, İran'ın ardından Suudi Arabistan'a geçti.

Steinmeier, sığınmacı krizine ilişkin görüşlerini Londra merkezli "Şark'ül Avsat" gazetesine açıkladı. Almanya Dışişleri Bakanı, başta Suudi Arabistan olmak üzere bölge ülkelerini Suriyeli sığınmacılara daha fazla yardım etmeye davet etti.

'Yalnızca Avrupa'dan dayanışma beklenmesin'

Sığınmacı krizinde yalnızca Avrupa'nın dayanışma sergilemesinin beklenmemesi gerektiğini kaydeden Steinmeier, krizin üstesinden gelinmesinde Ortadoğu ülkelerinin de sorumluluğunun bulunduğunu kaydetti.

Türkiye, Ürdün ve Lübnan yüz binlerce Suriyeli sığınmacıya kapılarını açarken, Suudi Arabistan bu konuda temkinli davranmayı yeğliyor.

Af Örgütü insan haklarını hatırlattı

Suudi Arabistan Kralı Salman, bugün başkent Riyad'da Steinmeier'i kabul edecek.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Steinmeier'e Suudi Arabistan'daki temaslarında ülkedeki insan hakları sorunlarını da gündeme getirme çağrısında bulundu.