Steinmeier'den 1915 olaylarına ilişkin açıklama



Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier, resmi bir ziyaret için gittiği Estonya'da 1915 olaylarına değindi.

Steinmeier, "Geçmişte yaşanan vahşet, bir kavram ya da bu kavrama ilişkin tartışmayla sınırlandırılmamalıdır" ifadesini kullandı.

Frank-Walter Steinmeier, Alman Federal Meclisi'nin konuyla ilgili bir açıklama yapacağını, sözkonusu açıklamayla ilgili çalışmaların henüz tamamlanmadığını vurguladı.

Alman hükümeti 1915 olaylarına ilişkin soykırım ifadesini kullanmıyor.

1915 olaylarının 100'üncü yıldönümü önümüzdeki hafta muhtelif törenlerle anılacak. Türkiye'nin zorunlu tehcir olarak nitelediği olaylar sırasında 1,5 milyon Ermeni'nin hayatını kaybettiği belirtiliyor.