Steinmeier yardım sözü verdi



Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier "Irak'ta öldürülen ve katledilenlerin basına yansıyan fotoğraflarının tüm dünyada olduğu gibi Almanya'da da derin keder ve dehşete neden olduğuna" dikkat çekti.

Bağdat'ta Irak Başbakanı Haydar El Abadi, Cumhurbaşkanı Faud Masum ve Dışişleri Bakanı Hüseyin El şehristani ile bir araya gelen Steinmeier "Irak'taki son istikrar çıpasının da düşebileceğini göz önünde bulundurmak zorundayız" şeklinde konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier daha sonra Erbil'deki bir mülteci kampını ziyaret etti. Buradaki Yezidilere insani yardım sözü veren Steinmeier "Hedeflerimizden biri de yaşadığınız köylere geri dönebilmeniz için gereken yeniden yapılanmayı tesis etmek" şeklinde konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı, Kuzey Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi lideri Mesud Barzani ile yapılacak yardımlar hakkında detaylı olarak görüşmek için Erbil'de bir araya gelecek. Alman hükümeti daha önce askerî teçhizat teminine hazır olduğunu açıklamıştı. Steinmeier'in Irak'a ulaşmasından kısa bir süre önce insanı yardım taşıyan Alman ordusuna ait bir kargo uçağı Erbil'e iniş yapmıştı.