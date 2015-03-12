Steinmeier ve Kerry Ukrayna'da diplomatik çözümden yana



Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, 4 gün sürecek bir ABD gezisi

kapsamında Washington'da mevkidaşı John Kerry ile görüştü. Görüşmede Ukrayna

krizi ve İran'la sürdürülen nükleer müzakereler ele alındı.

Steinmeier ve Kerry, Ukrayna krizinde diplomatik çözümün önemini vurguladı. Minsk

anlaşması sonrası gerginliğin azaltılması çerçevesinde ilk adımların atıldığına dikkat

çeken Frank-Walter Steinmeier, taraflara baskının devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Ukrayna ve ayrılıkçıları ateşkesi ihlal girişimlerinden uzak durmaya çağıran Dışişleri

Bakanı Steinmeier, böylece siyasi çözüm zemininin hazırlanacağı bir sonraki aşamaya

varılabileceğini kaydetti.

Martin Luther King'i anacak

Washington'dan Atlanta'ya geçecek Steinmeier, medeni haklar savunucusu Martin

Luther King'in (1929-1968) anıldığı bir törene katılacak. Almanya Dışişleri Bakanı

Steinmeier'in Atlanta'da ekonomi ve ticaret konulu toplantılara katılımı da

öngörülüyor.

Gezisi öncesinde iki ülke ilişkilerini değerlendiren Steinmeier, "uluslararası krizlerin

yaşandığı bir dönemde ABD ile işbirliğinin her zamankinden daha fazla önem

kazandığını" söylemişti.

Steinmeier, "Atlantik ötesi bağlar sürdüğü, Avrupa ile ABD ve Berlin ile Washington

ortak hareket ettiği sürece güçlüyüz" ifadesini kullanmıştı.