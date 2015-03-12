Steinmeier ve Kerry Ukrayna'da diplomatik çözümden yana

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, 4 gün sürecek bir ABD gezisi
kapsamında Washington'da mevkidaşı John Kerry ile görüştü. Görüşmede Ukrayna
krizi ve İran'la sürdürülen nükleer müzakereler ele alındı.
Steinmeier ve Kerry, Ukrayna krizinde diplomatik çözümün önemini vurguladı. Minsk
anlaşması sonrası gerginliğin azaltılması çerçevesinde ilk adımların atıldığına dikkat
çeken Frank-Walter Steinmeier, taraflara baskının devam etmesi gerektiğini vurguladı.
Ukrayna ve ayrılıkçıları ateşkesi ihlal girişimlerinden uzak durmaya çağıran Dışişleri
Bakanı Steinmeier, böylece siyasi çözüm zemininin hazırlanacağı bir sonraki aşamaya
varılabileceğini kaydetti.
Martin Luther King'i anacak
Washington'dan Atlanta'ya geçecek Steinmeier, medeni haklar savunucusu Martin
Luther King'in (1929-1968) anıldığı bir törene katılacak. Almanya Dışişleri Bakanı
Steinmeier'in Atlanta'da ekonomi ve ticaret konulu toplantılara katılımı da
öngörülüyor.
Gezisi öncesinde iki ülke ilişkilerini değerlendiren Steinmeier, "uluslararası krizlerin
yaşandığı bir dönemde ABD ile işbirliğinin her zamankinden daha fazla önem
kazandığını" söylemişti.
Steinmeier, "Atlantik ötesi bağlar sürdüğü, Avrupa ile ABD ve Berlin ile Washington
ortak hareket ettiği sürece güçlüyüz" ifadesini kullanmıştı.