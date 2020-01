Steinmeier 'Uçak Kayıtları' kitabını tanıttı

Frank-Walter Steinmeier, bir süre önce Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve kendi partisi Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) liderleri tarafından ortak Cumhurbaşkanı adayı olarak tanıtılırken, söz kendisine geldiğinde şunları kaydetmişti: “Aslında bu tanıtıma gerek yok, onlar beni her akşam ana haber bülteninden tanıyorlar, hem de daha çok, kötü haberlerin geldiği bölgelerden”. Kiev, Moskova ya da Mali. Steinmeier’in kitabı da işte onun kriz zamanlarında Dışişleri Bakanı olarak yaptığı seyahat ve görüşmelerine dair anılarından oluşuyor.

"Sorumluluğu biz seçmiyoruz – dünya talep ediyor"

Yıllık ortalama 400 bin kilometre yolculuk yaparak dünyayı dolaşan Steinmeier için uçak ikinci bir ofis haline geldiği için de kitabının adına Uçak Kayıtları, Kriz Zamanlarındaki Dış Politikadan Notlar (Flugschreiber, Notizen aus der Außenpolitik in Krisenzeiten ) adını vermeyi tercih etmiş. Kitap, Steinmeier’in 2005 yılından bu yana toplamda 7 yıllık Dışişleri Bakanlığı görevindeki anılarını, düşünce ve görüşmelerini içeriyor. Ancak anılar kronolojik olarak ya da coğrafi kriterlere göre anlatılmıyor, daha ziyade içerik baz alınıyor. Kitabın ilk bölümünün başlığı “Sorumluluğu biz seçmiyoruz – dünya talep ediyor” şeklinde.

Kerry "arkadaş", Lavrov "zor ortak"

200 sayfalık kitapta daha önce kamuoyunda paylaşılmamış birçok fotoğraf da dikkat çekiyor. Örneğin ABD’li meslektaşı John Kerry ile Boston’da Red Sox takımının montunu giydiği bir basketbol karşılaşmasındaki fotoğrafı gibi. Steinmeier aldığı hediyeleri de not düşüyor. Tıpkı yine Kerry’nin hediye ettiği Herbie Hancock’un ilk plağı gibi. Tabii ki sanatçının orijinal imzası ile “to Frank Walter, all my Best!”. Steinmeier, kitabında Kerry’i bir arkadaş olarak tanımlarken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u “zor bir ortak” olarak niteliyor. Steinmeier, müzakere yönetim biçimini eleştirdiği Lavrov ile İran'la müzakerelerde ise başarılı bir çalışma yürüttüklerine değiniyor.

Zorlu Türkiye ziyareti

Frank-Walter Steinmeier, kitabının Berlin’deki resmi tanıtımında kendisine yöneltilen soruları da yanıtladı. Bu sorulardan biri de Steinmeier’in kasım ayında Türkiye’ye yaptığı ziyarete ilişkindi. Almanya Dışişleri Bakanı, Türkiye ile ilişkilerin gerildiği bir dönemde 16 Kasım’da Ankara’ya yaptığı ziyareti savundu ve “Zor bir durumda tiz bir demeç vermek büyük bir cesaret gerektirmiyor” diye konuştu. Ancak Steinmeier, ilişkilerin gerildiği bir dönemde o ülkeye gidip OHAL kapsamında alınan önlemlere ilişkin ne düşündüğünüzü söylemenin de zorlu bir iş olduğunu kaydetti. Steinmeier bununla birlikte Türkiye ziyaretinde sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile değil, muhalefet ve sivil toplum temsilcileri ile de görüşmesinin önemli olduğunun altını çizdi.

