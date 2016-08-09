Steinmeier: Türkiye'ye ölçülü eleştiri yapılmalı



Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier Türkiye'ye yönelik eleştirilerde ölçülü olunmasını istedi. Steinmeier, Bild gazetesine verdiği demecinde, Türkiye'de darbe girişiminde bulunanların halka ve TBMM'ye yönelik vahşice bir tutum sergilediğini hatırlattı ve Ankara'nın şu anki tutumuna yönelik eleştiriler yapılırken bunun göz ardı edilmemesi gerektiğini savundu. Steinmeier, "AKP sempatizanı olmayan Türklerin de bu görüşe katıldığını sanıyorum" diye konuştu.

Türkiye ile diyaloğu sürdürme taraftarı olan Steinmeier, darbe girişimcilerinin cezalandırılmasının şart olduğunu ancak bunun hukuk sistemi esaslarına dayalı yapılması gerektiğini vurguladı. Steinmeier, "Alman hükümeti başından beri öğretmenlerin, hakimlerin ve gazetecilerin tutuklanmalarıyla ilgili görüşünü ortaya koydu, aynı görüşü de sürdüreceğiz" dedi.

Vize muafiyeti açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı demecinde, Türkiye'nin AB ile varılan mülteci anlaşması kapsamında talep ettiği, vatandaşlarına vizesiz seyahat imkanı tanınması talebine de değindi. Steinmeier, "Vize serbestisinin ancak bunun için gerekli koşulların yerine getirilmesiyle mümkün olacağını" söyledi. Steinmeier bunun şu an için söz konusu olmadığını vurguladı.

Türkiye'de hayal kırıklığı

Dışişleri Bakanı Steinmeier, pazartesi günü müsteşarı Markus Ederer'i Ankara'ya göndermiş ve darbe girişimi sonrasında Türkiye ile dayanışma içinde olunduğu mesajını iletmişti. Ederer Ankara'daki temasları çerçevesinde yaptığı konuşmada, "Alman hükümetinin oldukça erken bir biçimde darbe girişimine karşı bir duruş sergilediğini açıkça ortaya koyduğunu" vurgulayarak darbe girişiminin soruşturulmasının meşru olduğunu ancak bunun hukuk sistemi temelinde ele alınmasının gerektiğini vurgulamıştı.

Türk hükümet kaynakları ise Steinmeier'in Türkiye'ye bizzat gelememesini eleştirmişti.