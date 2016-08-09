T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Steinmeier: Türkiye'ye ölçülü eleştiri yapılmalı

Dışişleri Bakanı Steinmeier, Türkiye’ye yönelik eleştirilerde orantılı olunmasını istedi ancak bazı hatırlatmalarda da bulunudu. Bakan, “Darbe girişimcileri cezalandırılsın ama hukuk sistemi göz ardı edilmeden” dedi.

09 Ağustos 2016 15:06


Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier Türkiye'ye yönelik eleştirilerde ölçülü olunmasını istedi. Steinmeier, Bild gazetesine verdiği demecinde, Türkiye'de darbe girişiminde bulunanların halka ve TBMM'ye yönelik vahşice bir tutum sergilediğini hatırlattı ve Ankara'nın şu anki tutumuna yönelik eleştiriler yapılırken bunun göz ardı edilmemesi gerektiğini savundu. Steinmeier, "AKP sempatizanı olmayan Türklerin de bu görüşe katıldığını sanıyorum" diye konuştu.

Türkiye ile diyaloğu sürdürme taraftarı olan Steinmeier, darbe girişimcilerinin cezalandırılmasının şart olduğunu ancak bunun hukuk sistemi esaslarına dayalı yapılması gerektiğini vurguladı. Steinmeier, "Alman hükümeti başından beri öğretmenlerin, hakimlerin ve gazetecilerin tutuklanmalarıyla ilgili görüşünü ortaya koydu, aynı görüşü de sürdüreceğiz" dedi.

Vize muafiyeti açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı demecinde, Türkiye'nin AB ile varılan mülteci anlaşması kapsamında talep ettiği, vatandaşlarına vizesiz seyahat imkanı tanınması talebine de değindi. Steinmeier, "Vize serbestisinin ancak bunun için gerekli koşulların yerine getirilmesiyle mümkün olacağını" söyledi. Steinmeier bunun şu an için söz konusu olmadığını vurguladı.

Türkiye'de hayal kırıklığı

Dışişleri Bakanı Steinmeier, pazartesi günü müsteşarı Markus Ederer'i Ankara'ya göndermiş ve darbe girişimi sonrasında Türkiye ile dayanışma içinde olunduğu mesajını iletmişti. Ederer Ankara'daki temasları çerçevesinde yaptığı konuşmada, "Alman hükümetinin oldukça erken bir biçimde darbe girişimine karşı bir duruş sergilediğini açıkça ortaya koyduğunu" vurgulayarak darbe girişiminin soruşturulmasının meşru olduğunu ancak bunun hukuk sistemi temelinde ele alınmasının gerektiğini vurgulamıştı.

Türk hükümet kaynakları ise Steinmeier'in Türkiye'ye bizzat gelememesini eleştirmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Dışişleri Bakanı Steinmeier TürkiyeDışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier TürkiyeBildTürkiyeTBMMAnkaraTürklerinSteinmeierDışişleri BakanıBakanı SteinmeierMarkus Ederer AnkaraSteinmeier TürkiyeDeutsche Welle

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24