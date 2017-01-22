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Dünya
Deutsche Welle

Steinmeier: Trump ile eski dünya sona erdi

Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier, Donald Trump’ın başkanlığıyla, “eski 20’nci yüzyıl dünyasının sona erdiğini” söyledi.

22 Ocak 2017 17:09

Almaya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesinin tarihi bir dönem olduğu görüşünde. Bild am Sonntag gazetesine demeç veren Steinmeier, "Donald Trump'ın seçilmesiyle eski 20'nci yüzyıl dünyası tamamen sona erdi” şeklinde konuştu.

Ne tür bir düzen fikrinin bunun yerine uygulamaya konacağının hala belirsiz olduğunu belirten Steinmeier, her halükarda dünyanın kendini huzursuz zamanlara hazırlaması gerektiğini kaydetti.

İktidar değişikliklerinde yeni yönetimin rotası konusunda belirsizlik, şüphe ve soru işaretlerinin normal olduğuna atıfta bulunan Steinmeier, "Bu zamanlarda yeni bir küresel düzen söz konusudur ancak bugün her şey risk altında” dedi.

Dışişleri Bakanı Steinmeier, "Alman hükümeti, yeni yönetime tutumumuzu, değer ve çıkarlarımızı açıklamak için ABD hükümetiyle görüşme imkanı arayacak” dedi.

Trump, yemin töreninde yaptığı açıklamada, tüm kararlarda ABD çıkarlarını göz önünde bulunduracağını söylemişti.

Merkel'den işbirliği vurgusu

Almanya Başbakanı Angela Merkel de dünkü açıklamasında ABD ile işbirliğinin sürdürülmesi gerektiğine işaret etmiş ancak ortak kuralların önemini vurgulamıştı.

Merkel, cumartesi günü partisinin Schöntal'daki çalışma toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "kurallar temelinde, ortak değerlere dayanan ortak bir tutuma sahip olduğumuz takdirde, hepimiz için en iyisi olacağına inancım tamdır” demişti. Merkel, bu ortak tutumun uluslararası ekonomi ve ticaret ile birlikte savunmayı kapsadığına işaret etmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/DW, BS/MK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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