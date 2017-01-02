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Dünya
Deutsche Welle

Steinmeier: Suriye’de kalıcı barış siyasi çözüme bağlı

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, yürürlüğe giren ateşkese rağmen, Suriye’de kalıcı bir barış şansına şüpheyle yaklaştığını bildirdi. Steinmeier, gerçek siyasi müzakerelerin önemine vurgu yaptı.

02 Ocak 2017 16:43

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Rheinische Post gazetesine verdiği demeçte, "Barış perspektifi için askeri ihtilafın bulunmamasından daha fazlası gerekli" dedi.

Steinmeier, gerçek siyasi müzakereler ve tüm önemli aktörlerin katılımı olmadan çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılmasında başarılı olunamayacağını söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı sözlerini şöyle sürdürdü: "Ateşkese az çok uyulması Suriye'deki insanlar için ihtiyatlı bir umut işareti. Ancak ateşkesin istikrarlı hale gelmesinin başarılıp başarılmadığını gelecek gün ve haftalar gösterecek.”

Çatışma taraflarının işgal atındaki tüm bölgelere acil insani yardımların ulaştırılmasını mümkün hale getirmesi ve yardım görevlilerinin önüne hiçbir engelin çıkarılmamasının önemine değinen Steinmeier, Almanya'dan insani yardımların hazır beklediğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı, "Halep, uzun süredir işgal altında olan ve mücadele verilen bölgelerdeki insanlar için en önemli şey hayatta kalmak” dedi.

Ankara ve Moskova'nın garantörlüğünde Suriye'de ilan edilen ateşkes, geçen hafta perşembe gece yarısından itibaren yürürlüğe girmişti.

©Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa, BS/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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