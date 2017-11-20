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Dünya
Deutsche Welle

Steinmeier: Şu an için erken seçim söz konusu değil

Almanya'da koalisyon görüşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine Cumhurbaşkanı Steinmeier, partilere diyaloğa açık olmalı çağrısı yaparak, şu an için erken seçimin söz konusu olmadığını belirtti.

20 Kasım 2017 20:53

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, haftalardır süren koalisyon görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlandığının açıklanmasının ardından partilere diyaloğa açık olmaları çağrısı yaptı. Steinmeier, "Görüşmelerde yer alan partiler bir kez daha etraflıca düşünmeli" diyerek, şu an için erken seçim ilan etmesinin sözkonusu olmadığını belirtti.

Frank-Walter Steinmeier, Jamaika koalisyonu için müzakerelerde bulunan Hristiyan Demokratlar, Hür Demokratlar ve Yeşiller'e hükümet kurulması yönündeki sorumluluklarını hatırlatarak, tüm partilerden diyaloğa açık olmalarını istedi. Steinmeier, "Seçimlerde siyasi sorumluluk almak için aday olan, sorumluluğu eline aldığında bundan caymamalı" diyerek, bu sorumluluğun seçmenlere "geri verilemeyeceğine" dikkat çekti. Almanya Cumhurbaşkanı bu bağlamda, siyaset ve hukuk alanlarından temsilcilerle de görüşeceğini kaydetti.

Almanya'da Jamaika koalisyonu ön görüşmeleri Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU), liberal Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller partisi arasında yürütülüyordu.

Hür Demokrat Parti (FDP), birçok noktada uzlaşma sağlanamayan koalisyon görüşmelerini pazar gece yarısı sonlandırdıklarını açıklamıştı. FDP Genel Başkanı Christian Lindner, "Yanlış yönetmektense hiç yönetmemek daha iyidir" demişti.

Almanya'da genel seçimler 24 Eylül'de yapıldı. Seçim sonuçlarına göre, hiçbir parti tek başına hükümeti kurabilecek çoğunluğa sahip değil. Sandıktan ikinci parti olarak çıkan Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Genel Başkanı Martin Schulz'un seçim akşamı muhalefette kalacaklarını açıklaması, Jamaika olarak adlandırılan Hristiyan Birlik Partileri (CDUS/CSU), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller arasında koalisyon ihtimalini gündeme getirmişti.

dpa/GA,ÖA

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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