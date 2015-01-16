Steinmeier Saraybosna yolcusu

Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier'e Saraybosna gezisinde İngiliz mevkidaşı Philip Hammond da eşlik ediyor.
Steinmeier, Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi'nin üyeleri, parlamento ve siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelecek.
Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ziyaretin odağında AB adayı Bosna Hersek'te reform sürecinin hızlandırılmasının yer aldığını söyledi.
Almanya ve İngiltere, Bosna Hersek'in AB üyelik perspektifini güçlendirmek amacıyla hazırlanan bir girişimi geçen yılın kasım ayında Berlin'de tanıtmıştı.
Girişimin amacı "Bosna Hersek'in yeniden reform sürecine dönmesini sağlamak ve nihai aşamada AB üyesi olmasını sağlamak" sözleriyle özetlenmişti.
Steinmeier ve Hammond'ın Saraybosna'daki temasları sırasında girişim çerçevesinde hazırlanan planları Bosna-Hersek'in önde gelenlerine anlatacakları belirtildi.