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Dünya
Deutsche Welle

Steinmeier Rusya'yı uyardı

Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier, BM Genel Kurulu kürsüsünden Rusya'yı Suriye krizinde tek başına hareket etmemesi konusunda uyardı.

02 Ekim 2015 12:24


Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Rusya'nın Suriye'de başlattığı askeri operasyonla ilgili uyarılarda bulundu.

Rusya'nın tek başına hareket etmemesi gerektiğini ifade eden Steinmeier, cinayetlerin ancak ortak hareket edilmesi halinde sona ereceğini ifade etti.

Esad uyarısı

Alman Bakan, "Tek tek alınan yalnız kararlar yerine -bunun sonuncusu da Rusya'nın doğrudan askeri müdahalede bulunma kararı- ihtiyacımız olan, dönüşüm için siyasi bir misyon" diye konuştu.

Krizle ilgili tüm fikir ayrılıklarına rağmen ülkenin toprak bütünlüğünün korunması gibi ortak hedefler de olduğunu belirten Steinmeier, ancak Beşar Esad'ın kanlı diktatörlüğüne son verilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Mülteci krizi

IŞİD'in hakimiyetinin kırılması gerektiğini de vurgulayan Steinmeier, sığınmacı krizine de değindi.

Krize "Avrupalı bir çözüm" bulunması gerektiğinin altını çizen Steinmeier, Almanya'nın bu yıl 600 bin mülteci kabul ettiğini ve her gün Almanya'ya 10 bin kişinin geldiğini belirtti. Steinmeier, "Bu rakamlar, bu görevi sürekli tek başımıza sürdüremeyeceğimizi gösteriyor" diye sözlerini sürdürdü.

Deutsche Welle Türkçe

dpa/HS/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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