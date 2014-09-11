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Dünya
Deutsche Welle

Steinmeier Rusya politikasını savundu

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Ukrayna krizinde Rusya'ya karşı aşırı ılımlı davranıldığı eleştirisinin doğru olmadığını söyledi.

11 Eylül 2014 15:36


Federal Meclis'te bugün yapılan bütçe müzakerelerinde söz alan Dışişleri Bakanı Steinmeier, Rusya'nın Kırım ve Ukrayna'nın doğusunda uluslararası hukuku ihlal eden uygulamalarını kararlılıkla kınayan ülkelerin başında Almanya'nın geldiğine dikkat çekti.

Ukrayna krizinde izledikleri siyasetin "temkinli" olarak nitelenemeyeceğini vurgulayan Almanya Dışişleri Bakanı, Moskova ile diyalog yollarının açık kalmasının önemine işaret etti.

Steinmeier, "Ne soğuk ne de sıcak savaş istiyoruz. Avrupa barış düzeninin korunmasından yanayız" diye konuştu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ukrayna krizinde geri adım atmayan Rusya'yı yeni yaptırımlar konusunda uyarmıştı.

Polonya'nın işgalinin 75'inci yıldönümünde düzenlenen törene katılan Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ise Rusya'nın Avrupa barışını tehlikeye attığını söylemişti.

Alman Sanayi ve Ticaret Odası'nın verilerine göre, Rusya'ya uygulanan yaptırımlardan özellikle orta ölçekli makine ve tesis inşası alanında faaliyet gösteren şirketler etkilendi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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