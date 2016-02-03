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Dünya
Deutsche Welle

Steinmeier, Ruhani'yi Almanya'ya davet etti

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Tahran'da İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani ile görüştü. Steinmeier, nükleer anlaşma sonrası Avrupa turuna çıkan Ruhani'yi ülkesine davet etti.

03 Şubat 2016 15:02


Cenevre görüşmelerinde ilerleme sağlanabilmesi amacıyla 3 günlük bir Ortadoğu turuna çıkan Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Tahran'da mevkidaşı Cevat Zarif'in ardından Devlet Başkanı Hasan Ruhani ile de görüştü.

Steinmeier, Ruhani'ye bir sonraki Avrupa gezi programını düzenlerken Almanya'yı da göz önünde bulundurmasını önerdi. Almanya Dışişleri Bakanı, "Ruhani'nin bu konuyla ilgili temas halinde kalma sözü verdiğini" söyledi. Steinmeier'in yakın çevresi, Ruhani'ye resmi bir davetin iletilmediğini kaydetti.

'Alışverişe' Avusturya ve Belçika ile devam edecek

#İran lideri Hasan Ruhani Tahran'la Batılı ülkelerin nükleer anlaşması sonrası Avrupa turuna çıkmış, İtalya ve Fransa'yı ziyaretinde sırasında milyarlarca euroluk anlaşmalara imza atılmıştı. Ruhani'nin önümüzdeki günlerde Avrupa turuna Avusturya ve Belçika ile devam etmesi bekleniyor.

Almanya ihracatta 4 katı artış bekliyor

Steinmeier birkaç ay arayla ikinci kez Tahran'ı ziyaret ediyor. Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel de işadamlarının da katıldığı kalabalık bir heyetle geçen temmuz ayında İran'da temaslarda bulunmuştu. Alman Sanayi ve Ticaret Odası (DIHK), İran'a ihracatın önümüzdeki 4 yıl içinde 4 katı artışla 10 milyar euroya tırmanmasını bekliyor.

Ruhani'nin açıklaması

İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani de görüşme sonrası yaptığı açıklamada, ülkesi ile Almanya arasındaki uzun vadeli işbirliğinin birçok açıdan zorunlu olduğunu söyledi. Ruhani, "İşbirliğimiz yalnızca ikili ilişkiler açısından değil bölge istikrarı bakımından da şarttır" dedi. Hasan Ruhani, "Terörle mücadele ve bölgedeki krizin sona erdirilmesi her iki ülkenin de çıkarınadır" görüşünü dile getirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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