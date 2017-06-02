Steinmeier Patrik Bartholomeos’u kabul etti

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Almanya ziyaretinin son gününde Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından kabul edildi.

Bellevue Sarayı’nda Cumhurbaşkanlığı özel defterini imzalayan Patrik Bartholomeos, Steinmeier ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Steinmeier'in yaklaşık bir saat süren görüşmede mülteciler ve patrikhane hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Fener Rum Patriği, Almanya Cumhurbaşkanı ile görüşmesi öncesinde Konrad Adenauer Vakfı’nda (KAS), "Ortodoksluk ve İnsan Hakları” konulu bir konuşma yaptı. Toplantıya başkent Berlin’deki Katolik, Protestan ve Ortodoks din adamlarının yanı sıra Büyükelçiliklerden de çok sayıda diplomat katıldı.

Konferans için hazırlanan davetiyelerde Patrik Bartholomeos, "Konstantinopel'in Ekümenik Patriği” olarak nitelendirildi.

Güncel siyasete girmedi

Patrik Bartholomeos, konuşması boyunca güncel siyasi gelişmeler hakkında doğrudan yorum yapmazken tarihsel ve akademik bir bakış açısıyla Ortodoksların insan haklarına bakışını anlattı. Kiliselerin ilk başlarda insan haklarına direnç gösterdiğini anlatan Bartholomeos yaşanan büyük felaketlerin ardından insan haklarını savunmanın kiliseler tarafından da merkezi bir önem kazandığını vurguladı.

Günümüzde diğer dinlerin insan haklarına mesafeli yaklaştığına işaret eden Patrik Bartholomeos, bunun sebepleri arasında insan haklarının Batı'ya ait bir kültür olarak görülmesini saydı. Patrik, kimilerinin de insan haklarını "Batı’nın hegemonya kurma amaçlı kültürel emperyalizminin bir aracı" olarak algıladığını ifade etti.

Barthomoleos, "Batı insan hakları konusunda ikiyüzlülük ve sinizm ile suçlanıyor ve bunun Batılı devletlerin çıkarları için kötüye kullanıldığı ifade ediliyor” değerlendirmesini aktardı. Fener Rum Patriği insan hakları konusundaki yanlış algı ve güvensizliğin aşılması gerektiğine işaret ederek, “Dinler arasında insan hakları konusunda diyalog kurmadan bir çözüme ulaşılamaz. Diyalog aynı zamanda güvensizliğin aşılmasında ve işbirliğinin güçlendirilmesinde önemli bir araç” şeklinde konuştu.

Patrik, terör saldırılarına hedef olunan, ekonomik krizin küreselleştiği ve gittikçe ortak değerler ve hedefler üzerindeki mutabakatın azaldığı bir ortamda insan haklarının pek çok sorunun çözümünde önemli bir araç olduğunu söyledi.

Mülteci krizine değindi

Patrik Bartholomeos Berlin’deki din adamlarının yanı sıra aralarında Türk ve Yunan diplomatların da bulunduğu konuklar tarafından ilgiyle dinlenen konuşmasında mülteci krizine ve sığınmacıların haklarına da değindi.

Patrik, “Avrupa’da göçmenlerin, sığınmacıların ve iltica başvurusunda bulunanların insan onuruna yakışır bir şekilde kabul görmeleri gerektiğine” işaret etti.

Bartholomeos ayrıca çitler çekerek, göz yaşartıcı gaz sıkarak mültecilerin AB’den uzak tutulmaya çalışılmasının Avrupa’nın insan hakları ruhuna aykırı olacağı görüşüne katıldığını vurguladı.

Pöttering'den destek sözü

Bartholomeos'un verdiği konferansa Başbakan Angela Merkel liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisine yakınlığıyla bilinen Konrad Adenauer Vakfı (KAS) ev sahipliği yaptı. KAS’ın başkanlığını yürüten, Avrupa Parlamentosu'nun eski başkanı Dr. Hans-Gert Pöttering burada yaptığı konuşmada güncel siyasi konulara girmek istemediğini vurguladı.

Ancak Pöttering, konuşması sırasında Bartholomeos'a dönerek yaşadıkları zorlukların farkında olduklarını söyledi. Pöttering, “Çok şey yapamamakla birlikte, sizinle bu yolda dayanışma ortaya koymalıyız. Yapabileceğimiz herhangi bir şey varsa bize iletin elimizden geleni yapacağız” dedi.

Ortadoğu’da Hristiyanların yüz yıllardır yaşadıkları yerlerde yaşamlarını sürdürebilmelerini umduğunu söyleyen Pöttering, Hristiyanlar ile Müslümanların barışçıl bir şekilde bir arada yaşamalarını arzu ettiklerini kaydetti.

Pöttering, köktendincilik konusunda endişelerini ifade ederken, “Nesiller öncesinde biz Hristiyanlarda da vardı. Bizler de birbirimize Avrupa’da büyük kötülükler yaptık” dedi. Hristiyan Demokrat siyasetçi insan onurunun korunması gereken en önemli değer olduğunu, sonuna kadar da bunun savunulması gerektiğini vurguladı.

Türk Büyükelçi Aydın’ı da ziyaret etti

Edinilen bilgilere göre Fener Rum Patriği ve beraberindeki heyet Almanya temasları kapsamında Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğini de ziyaret etti. Farklı kentlerde ziyaretleri içeren Almanya programını tamamlayan Patrik Bartholomeos'un Cuma günü İstanbul’a dönmesi planlanıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

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