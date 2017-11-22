Steinmeier liderlerle görüşmelere başladı

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Hristiyan Demokrat Birlik, Hristiyan Sosyal Birlik, Hür Demokrat Parti ve Yeşiller arasındaki koalisyon görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından bugün parti liderleriyle görüşmelere başladı.

Bellevue Sarayı'nın ilk ziyaretçileri Yeşiller Partisi'nin eş başkanları Simone Peter ve Cem Özdemir'di. Steinmeier iki parti lideriyle görüşmesinin ardından ise Hür Demokrat Parti Genel Başkanı Christian Lindner ile biraraya geldi. Steinmeier'in liderlerle yaptığı görüşmelerin ardından bir açıklama yapılmadı.

Hür Demokrat Parti lideri Christian Lindner Frankfurter Allgemeine Zeitung'a verdiği demeçte, koalisyon görüşmelerine yeniden başlamaya sıcak bakmadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Çarşamba günü Hristiyan Sosyal Birlik Partisi Genel Başkanı Horst Seehofer'i ağırlayacak. Perşembe günü ise Sosyal Demokrat Parti lideri Martin Schulz ile biraraya gelecek. Cumhurbaşkanı ayrıca Federal Meclis, Eyalet Temsilciler Meclisi ve Federal Anayasa Mahkemesi Başkanları ile de görüşerek, süreci değerlendirecek.

Alman Federal Meclisi Başkanı Wolfgang Schäuble Berlin'de yaptığı yaptığı açıklamada, "Bu bir sınav, ama devlet krizi değil" dedi. Meclis Başkanı seçmenlerin sandık başına giderek tercihini yaptığını, siyasetçilerin ise şimdi sorumluluk ile hareket etmeleri gerektiğini belirtti.

Steinmeier görüşmelere devam ederken, Sosyal Demokrat Parti'nin muhalefette kalma tavrından vazgeçerek yeniden görüşmelere katılıp katılmayacağı tartışılıyor. Parti içinden bazı politikacılar muhalefette kalma kararını sorgulamaya başladı.

Sosyal Demokrat Parti'nin ekonomi politikalarından sorumlu sözcüsü Bernd Westphal erken seçimlere karşı olduğunu söyledi. Westphal Handelsblatt gazetesine verdiği demeçte, partisinin büyük koalisyonu devam ettirmeme yönündeki kararını eleştirdi. Sosyal Demokrat Parti'li bir başka politikacı Johannes Fechner de aynı gazeteye yaptığı açıklamada, partisinin acele ederek erken seçimler için bastırmaması, Cumhurbaşkanı ile yapılacak görüşmeyi ciddiye alması gerektiğini belirtti.

Jamaika koalisyonu ön görüşmeleri Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU), liberal Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller partisi arasında yürütülüyordu. Hür Demokrat Parti (FDP), birçok noktada uzlaşma sağlanamayan koalisyon görüşmelerini pazar gece yarısı sonlandırdığını açıklamıştı. Parti Genel Başkanı Christian Lindner, "Yanlış yönetmektense hiç yönetmemek daha iyidir" açıklamasını yapmıştı.

DPA/Reuters, HT/ÖA

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