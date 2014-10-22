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Dünya
Deutsche Welle

Steinmeier Kafkaslar'a gidiyor

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier bugün Azerbaycan ve Ermenistan'ı kapsayan iki günlük bir tura çıkıyor.

22 Ekim 2014 13:34


Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ziyaret ile Ukrayna krizine rağmen Avrupa Birliği Doğu Ortaklığı Programı'nın diğer üyelerindeki gelişmelerin göz ardı edilmediğinin ortaya konmak istendiği" belirtildi.

Steinmeier'in temaslarında son dönemde alevlenen silahlı çatışmayla tekrar uluslararası kamuoyunun gündemine gelen Dağlık Karabağ sorununun öne çıkması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Steinmeier, yarın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek. Steinmeier buradan geçeceği Ermenistan başkenti Erivan'da Devlet Başkanı Serj Sarkisyan ile görüşecek.

2009 yılında başlatılan AB Doğu Ortaklığı Programı Azerbaycan, Beyaz Rusya, Ermenistan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna olmak üzere altı eski Sovyet ülkesini kapsıyor.

Program, etkileşimin artırılarak söz konusu ülkelerin siyasi ve ekonomik açıdan AB'ye yaklaştırılmasını öngörüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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