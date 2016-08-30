Steinmeier: İncirlik'e izin verilmezse çekiliriz



Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İncirlik'le ilgili açıklamasına sert bir yanıt verdi. Steinmeier, Türkiye'nin Alman milletvekillerinin İncirlik'e girişini engellemeye devam etmesi durumunda IŞİD'le mücadele operasyonları çerçevesinde İncirlik'te bulunan Alman birliklerinin geri çekileceğini söyledi.

Steinmeier, Alman ARD kanalına yaptığı açıklamada "Eğer İncirlik'teki yurtdışı askeri misyonun Federal Meclis tarafından onaylanması gerekiyorsa, milletvekillerinin de o misyonun bulunduğu yeri ziyaret edebilmesi gerekiyor" dedi. "Güvenlik ve savunma sorumlu milletvekillerinin birliklerin konuşlandığı yerde koşulları incelemesi mümkün değilse Alman hükümetinin, milletvekillerinden misyonu onaylamasını bekleyemeyeceğini" ifade eden Steinmeier, komisyon üyelerinin seyahatlerinin mümkün kılınması için Türkiye'yi ikna etmeye çalışacağını vurguladı.

Steinmeier, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Alman hükümetinin Ermeni soykırımı kararına mesafe koyması yönündeki talebini ise geri çevirdi. Alman Bakan, "Bunun konuyla doğrudan alakalı olduğunu düşünmüyorum ve bunu Türk mevkidaşıma da ilettim" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu'nun açıklaması

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın İncirlik ziyaretinin bundan sonra atılacak adımlara bağlı olduğunu söylemişti. Çavuşoğlu, "Eğer Almanya gerekli adımları atarsa biz ziyareti sağlarız. Bizim tarihimizle hadsiz şekilde oynayanların bizim özel bölgelerimizi ziyaret etmesine izin vermeyiz" diye konuşmuştu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Alman hükümetinin Federal Meclis’in kabul ettiği Ermeni soykırım tasarısını desteklemediğini açıkça belirtmesini beklediklerine dikkat çekiyor.

İncirlik üssünde Alman ordusuna ait Tornado tipi keşif uçakları ve bir yakıt ikmal uçağı konuşlandırılmış durumda. Bu uçaklar ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun Suriye’deki IŞİD milislerine karşı operasyonlarını destekliyor. Ancak Alman Meclisi'nde Ermeni soykırımı kararının kabul edilmesinin ardından Türkiye, Alman milletvekillerinin üssü ziyaret etmesine izin vermiyor.