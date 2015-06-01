Steinmeier: 'Gazze'ye abluka kalksın'



Almanya Frank-Walter Steinmeier Ortadoğu temasları çerçevesinde bugün Filistin Özerk Bölgesi'nde temaslarda bulundu. Steinmeier Gazze'ye yaptığı ziyarette burada yaşayan 1 milyon 800 bin Filistinli'nin durumunu, "felaket", "dayanılmaz" diye nitelendirerek, Gazze Şeridi'ne uygulanan ambargonun kaldırılmasını istedi. Filistin ve İsrail arasında yeni bir savaş çıkabileceği uyarısında bulunan Steinmeier, "Burası barut fıçısı. Alev almamasına dikkat etmeliyiz" dedi.

Steinmeier Gazze Şeridi'nde yaşam koşullarının sadece sınırın açılması ile iyileşeceğini belirterek, İsrail'in bunun karşılığında güvenlik garantisi alması gerektiğini ifade etti. Almanya Dışişleri Bakanı, İsrail ve Filistin'e, barış görüşmelerine yeniden başlanması öncesinde, Gazze Şeridi'ndeki soruna çözüm bulma çağrısında bulundu. Steinmeier, "İki devletli çözüm görüşmelerine kadar bekleyemeyiz" dedi.

Hamas'la görüşmedi

Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier, Gazze Şeridi'nde kontrolü elinde bulunduran radikal İslamcı Hamas örgütünün temsilcileri ile görüşmekten kaçındı. İsrail, Gazze'ye geçişlerde uluslararası alandan politikacılara Hamas'la görüşmeme koşulu koyuyor.

2008 yılından beri Gazze'de üç kez savaş çıktı. Geçen yaz İsrail'le yaşanan savaşta 2 bin 200 kişi öldü, yeniden inşa sürecinde ilerleme sağlanamıyor. Gazze Şeridi Hamas'ın kontrolü sağladığı 2007 yılından beri İsrail tarafından abluka altında tutuluyor.