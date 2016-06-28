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Dünya
Deutsche Welle

Steinmeier Erivan'a gidiyor

AGİT dönem başkanı Almanya'nın Dışişleri Bakanı Steinmeier Erivan'da temaslarda bulunacak. Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Dağlık Karabağ'da bağımsızlık için ikinci bir referandum düzenlenmesi çağrısı yaptı.

28 Haziran 2016 15:41


Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, çarşamba günü Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gidiyor. Alman Federal Meclisi'nde 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyan kararın kabulü ve hafta sonunda Papa Françesko'nun Erivan'a yaptığı ziyaretin ardından Steinmeier'in ziyareti Ermenistan'da bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) bu yılki dönem başkanı Almanya'nın Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'in temaslarında Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ sorununun öne çıkması bekleniyor.

Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan, Steinmeier'in ziyareti öncesinde Alman Haber Ajansı'na (dpa) konuştu.

Steinmeier'in ziyaretinin Dağlık Karabağ sorununun çözümüne ivme kazandırmasını umduklarını belirten Sarkisyan, "AGİT'ten Azerbaycan ile müzakereleri ileriye taşımasını bekliyoruz. Ateşkes ihlallerine karşı bir gözlem mekanizması istiyoruz. Steinmeier'e bu konudaki son durum ne, onu sormak istiyoruz" diye konuştu.

Devletler hukukuna göre Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ'da Ermenistan yanlısı yönetim SSCB'nin yıkılışının ardından bağımsızlık ilan etmiş, ancak Ermenistan dahil hiçbir ülke tarafından tanınmamıştı. O dönem Dağlık Karabağ'da kurulan 'meşru müdafaa komitesi'nin başkanı olan Sarkisyan, 1993 yılında Ermenistan Savunma Bakanı, 2008'de de Devlet Başkanı oldu.

'Bağımsızlığı tanıyın' çağrısı

Sarkisyan, "Dağlık Karabağ halkı, uluslararası topluluğun 1990'ların başında yapılan bağımsızlık referandumunu tanımasını istiyor. Şüphesi olan varsa bu halka referandum düzenlemesi için ikinci bir şans vermelidir" diye konuştu.

1988-1994 yılları arasındaki Dağlık Karabağ savaşı, Dağlık Karabağ bölgesi dahil Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sinin işgaliyle sonuçlanmış, savaş sonrası 200 bini Ermenistan'dan, 1 milyonu da Dağlık Karabağ'dan olmak üzere 1 milyon 200 bin Azeri bugünkü Azerbaycan'a göç etmek zorunda kalmıştı.

Dağlık Karabağ'da 1994'te ilan edilen ateşkes sonrasında sürekli ihaller yaşanmış, en son nisan ayı başında yaşanan şiddetli çatışmalarda 120 kişi ölmüştü.

Dpa'ya verdiği mülakatta Azerbaycan'ın en yakın müttefiki Türkiye'yi de eleştiren Sarkisyan, nisan ayındaki çatışmaları kastederek, "Savaşılan dört gün içinde Türkler beş kez en üst düzeyde Azerileri çatışmaya teşvik etti" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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