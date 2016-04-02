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Dünya
Deutsche Welle

Steinmeier: Düzen isteniyorsa destek şart

Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier sığınmacı krizinin çözümü konusunda Türkiye ile Almanya arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekti.

02 Nisan 2016 15:31


Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier sığınmacı krizinin çözümü konusunda Türkiye ile Almanya arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekerken, bu konuda AB üyesi Yunanistan'a etkin desteğin de şart olduğunun altını çizdi.

Dışişleri Bakanı, 'Heilbronner Stimme' adlı gazetenin Cumartesi sayısında yayımlanan demecinde, 'AB sınırlarında düzen isteniyorsa, Yunanistan yalnız bırakılmamalıdır' dedi. Steinmeier, Almanya ve Fransa'nın Yunanistan'a sığınmacılar konusunda 200 uzmanla destek verdiğini, buna ek olarak AB Sınır Koruma Ajansı Frontex'e de 200 polis memuru tahsis ettiklerini vurguladı.

AB-Türkiye arasında varılan anlaşma uyarınca 20 Mart'tan itibaren kaçak yollardan Türkiye'den AB ülkelerine geçiş yapan sığınmacıların, Pazartesi günüden itibaren geri gönderilmesi planlanıyor.

Bunun karşılığında AB de Türkiye'den belirli sayıda Suriyeli sığınmacıyı kabul edecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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