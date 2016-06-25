Steinmeier: Ayrılma süreci hemen başlamalı



Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı almasının ardından Birliğin demirbaşları kriz yönetimi için kolları sıvadı. AB'nin kurucu üyeleri olan Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'un dışişleri bakanları Brexit sonrası AB'nin atacağı adımları görüşmek üzere Berlin'de biraraya geldi.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Birleşik Krallık'ın aldığı kararın ardından ayrılma sürecine ilişkin müzakerelerin bir an önce başlaması gerektiğini söyledi. "Bu süreç olabildiğince hızlı bir biçimde başlamalıdır" diyen Steinmeier "uzun bir sürünceme içine girilemeyeceğini" ifade etti. Dışişleri Bakanı Steinmeier "Bize şimdi Avrupa'nın geleceği ile ilgilenme fırsatı verilmek zorundadır" diye konuştu.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Steinmeier ''Şimdi önemli olan kalan 27 üye ülkenin Birliğin geleceği için beklentilerini ortaya koymak ve AB vatandaşlarını dinlemektir'' diye konuştu. Steinmeier, Britanyalıların Avrupa'yı şoke eden ayrılık kararına ilişkin ise "Bütün cevapları biliyormuşuz gibi aceleci davranmamalıyız. Ancak şu noktada histeri ve depresyona gömülmek de ihtiyacımız olan son şey" diye konuştu.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn da "Umarım burada kedi fare oyunları yapmayacağız" dedi. Bunun ne AB ne de Büyük Britanya açısından uygun olacağını ifade eden Asselborn "Bu noktada açıklık olmalı. Halk sözünü söyledi. Ve biz de bu kararı hayata geçirmek zorundayız" diye konuştu.

Almanya ve Fransa'dan daha fazla esneklik çağrısı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault ise Almanya ve Fransa'nın AB'yi daha etkili hale getirmeyi hedef edindiğini söyledi. Avrupa Birliği'nin daha iyi işlemesi için somut çözümlerin önemini vurgulayan Ayrault, "Ancak bu, Brüksel'e daha fazla egemenlik teslim etmek anlamına gelmiyor. Bu alandan daha fazla feragat edilirse her şeyi bloke etme riskiyle karşı karşıya kalırız" diye konuştu.

Fransa ve Almanya İngiltere'nin Birlik'ten ayrılışının ardından "daha esnek bir Birlik" fikrini savunuyor. Buna göre, AB'ye entegrasyon sürecini henüz tamamlayamamış ya da Birlik'e tamamen entegre olmak istemeyen üyelere daha fazla hareket alanı bırakılması öngörülüyor.

Pazartesi günü Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande Berlin'de bir araya gelerek Brexit'in sonuçları üzerine istişarelerde bulunacak.