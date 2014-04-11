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Dünya
Deutsche Welle

Steinmeier, Asya gezisine çıktı

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, 4 günlük bir Asya gezisinin ilk durağı olan Japonya'ya gitti.

11 Nisan 2014 12:26

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Tokyo'da Başbakan Şinzo Abe ile görüşecek.

Steinmeier, Hiroşima'da "nükleer silahların yayılmasını önleme ve silahsızlanma" hedefiyle, dışişleri bakanları seviyesinde düzenlenen bir toplantıya katılacak.

Hiroşima kentine 6 Ağustos 1945 tarihinde ABD tarafından atılan atom bombası on binlerce kişinin ölümüne yol açmıştı.

Dünyanın en zengin ve sanayileşmiş yedi ülkesinin oluşturduğu G-7 grubuna dahil Almanya ve Japonya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) daimi üyelik için ortak diplomatik mücadele veriyor.

İkinci durak Çin

Gezisinin ikinci durağı olan Çin'de Başbakan Li Keqiang tarafından kabul edilmesi beklenen Steinmeier'in temaslarında başta Ukrayna krizi olmak üzere uluslar arası gündemin öne çıkan başlıklarının ele alınması bekleniyor.

2007 - 2009 yılları arasında dışişleri bakanlığında bulunduktan sonra 17 Aralık 2013'te işbaşı yapan 3. Merkel Hükümeti'nde tekrar bu göreve dönen Steinmeier, yeni döneminin ilk Asya gezisini yapıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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