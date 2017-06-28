Steinmeier artan antisemitizme karşı uyardı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, artan antisemitizm karşısında uyarıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, Augsburger Allgemeine gazetesine yaptığı açıklamada "Maalesef diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Almanya'da da Yahudilere duyulan kinin arttığını ve Avrupa'daki geçmişten gelen antisemitizmin, bazı Müslüman göçmen gruplarının Yahudi düşmanlığı ile birleştiğini gözlemliyoruz” dedi.

Steinmeier sosyal medyanın nefret mesajlarıyla antisemitizm kışkırtıcılığın yayılmasında kullanıldığını belirtti.

Steinmeier, toplumun ezici çoğunluğunun ve Alman hukuk devletinin kararlılıkla antisemitizme karşı çıktığını ve Yahudi düşmanlığını kınadığını ifade etti. Steinmeier her bireyin haysiyetinin korunmasının demokraside önemli yeri olduğunu belirtti ve "İnançları nedeniyle insanlara yapılan saldırı ve hakaretler hepimize ve bütün topluma yapılmış sayılır” diye sözlerini sürdürdü.

Almanya Cumhurbaşkanı, Augsburg Sinagogu'nun 100'üncü yıldönümü töreninde bir konuşma yapacak. Frank-Walter Steinmeier, "Augsburg Sinagogu hayal edilemeyeni başarmanın sembolü sayılır. Bu sinagog medeniyete kasteden 80 yıl önceki büyük faciaya rağmen büyüyen ve güçlenen Yahudi cemaatinin merkezi haline gelmesi bir mucizedir” şeklinde konuştu.

DW/epd/AG/HS

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