T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Steinmeier Ankara'ya gidiyor

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier sığınmacı krizini görüşmek üzere Ankara'ya gidiyor. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ise pazar günü Berlin'i ziyaret ederek sığınmacı krizini görüşecek.

18 Eylül 2015 12:18


Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, sığınmacı krizini görüşmek üzere bugün Ankara'ya gidiyor. Steinmeier 2 milyondan fazla Suriyeli sığınmacıyı alan Türkiye ile son dönemlerde sığınmacıların Türkiye üzerinden Avrupa'ya gelişini masaya yatıracak. Almanya Dışişleri Bakanı pazar günü ise ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'i kabul edecek. Berlin'de yapılacak görüşmede en önemli konunun Suriye krizi olması bekleniyor. Kerry Berlin ziyareti öncesinde Londra'da temaslarda bulunacak.

Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier Ankara ziyaretinden önce, Nordwest-Zeitung gazetesine verdiği demeçte, Suriye sorununun çözümlenmesi için yeni bir umut ışığı belirdiğini söyledi. İran ile nükleer faaliyetleri konusunda sağlanan uzlaşmanın yeni bir fırsat sunduğunu belirten Steinmeier, bunun için Türkiye, İran, Suudi Arabistan gibi Suriye'ye komşu ülkeler ile Rusya, ABD ve Avrupa'nın aynı masaya oturarak müzakerelede bulunması gerektiğini ifade etti. Steinmeier BM Genel Kurulu görüşmelerinin bunun için iyi bir fırsat olabileceğini de kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Kerry ve Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier son olarak Viyana'da yapılan İran'ın nükleer faaliyetleri ile ilgili müzakereler sırasında biraraya gelmişti. Kerry Berlin'i son olarak geçen yıl Berlin Duvarı'nın yıkılışının 25. yıldönümü vesilesiyle ziyaret etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter SteinmeierAnkaraDışişleri Bakanı John KerryBerlinDışişleri Bakanı Frank-Walter SteinmeierSuriyeliTürkiyeAvrupaDışişleri BakanıABD Dışişleri Bakanı John KerrySuriyeLondra

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24