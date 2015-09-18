Steinmeier Ankara'ya gidiyor



Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, sığınmacı krizini görüşmek üzere bugün Ankara'ya gidiyor. Steinmeier 2 milyondan fazla Suriyeli sığınmacıyı alan Türkiye ile son dönemlerde sığınmacıların Türkiye üzerinden Avrupa'ya gelişini masaya yatıracak. Almanya Dışişleri Bakanı pazar günü ise ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'i kabul edecek. Berlin'de yapılacak görüşmede en önemli konunun Suriye krizi olması bekleniyor. Kerry Berlin ziyareti öncesinde Londra'da temaslarda bulunacak.

Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier Ankara ziyaretinden önce, Nordwest-Zeitung gazetesine verdiği demeçte, Suriye sorununun çözümlenmesi için yeni bir umut ışığı belirdiğini söyledi. İran ile nükleer faaliyetleri konusunda sağlanan uzlaşmanın yeni bir fırsat sunduğunu belirten Steinmeier, bunun için Türkiye, İran, Suudi Arabistan gibi Suriye'ye komşu ülkeler ile Rusya, ABD ve Avrupa'nın aynı masaya oturarak müzakerelede bulunması gerektiğini ifade etti. Steinmeier BM Genel Kurulu görüşmelerinin bunun için iyi bir fırsat olabileceğini de kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Kerry ve Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier son olarak Viyana'da yapılan İran'ın nükleer faaliyetleri ile ilgili müzakereler sırasında biraraya gelmişti. Kerry Berlin'i son olarak geçen yıl Berlin Duvarı'nın yıkılışının 25. yıldönümü vesilesiyle ziyaret etmişti.