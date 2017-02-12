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BBC Türkçe

Steinmeier, Almanya'nın yeni cumhurbaşkanı seçildi

Almanya'nın eski dışişleri bakanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya Federal Meclisi'ndeki bir oylama ile ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.

12 Şubat 2017 20:39

Almanya'nın eski dışişleri bakanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya Federal Meclisi'ndeki bir oylama ile ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.

61 yaşındaki sosyal demokrat politikacı, Almanya'nın en popüler siyasetçilerinden biri.

Steinmeier, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçimleri sürecinde Donald Trump'ı "nefret söylemi yayıyor" sözleriyle eleştirmiş, iki ülke ilişkileri için endişesini dile getirmişti.

Almanya'nın yeni cumhurbaşkanı, sağ eksenli popülist söylemlere karşı da çıkışları ile tanınıyor.

Almanya'da bu koltuk, genel olarak törensel olarak görülse de cumhurbaşkanına özellikle yurtdışında ülkeyi temsil eden figür gözüyle bakılıyor.

Steinmeier, oylamadaki toplam bin 260 oyun 931'ini aldı.

Almanya'da cumhurbaşkanlığı seçimi, milletvekillerinin yanında 16 eyaletten seçilen ve sosyal yaşantının her alanından temsilcilerin katılımı ile gerçekleştiriliyor.

Bu yılki seçiciler arasında, Almanya Milli Takımı teknik direktörü Joachim Loew ve ülkede bilinen bir renkli figür olan drag kraliçesi Olivia Jones da bulunuyordu.

19 Mart'ta görevine başlayacak olan Frank-Walter Steinmeier, toplam 8 yıl Almanya dişişleri bakanlığı görevi yapmıştı.

2009'da Angela Merkel'e karşı Almanya liderliği için yarışmış ancak başarılı olamamıştı.

Ülke medyası, Steinmeier seçiminin, gelecek Eylül ayında yapılacak seçimlerde Merkel'in koltuğunu hedefleyen Sosyal Demokrat partiye güç verdiği yorumunu yapıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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