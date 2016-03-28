Steinmeier AB-Türkiye anlaşmasını savundu



Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Funke medya grubuna sığınmacı krizi ve Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu. Steinmeier, AB üyesi bazı ülkelerin sığınmacı akınını azaltmak için attığı tek taraflı adımları sert sözlerle eleştirdi.

'Yunanistan'da insani felaket yaşanıyor'

Steinmeier özetle şu görüşleri dile getirdi: "Orta Avrupa'ya daha az sığınmacı geliyor çünkü Yunanistan'a takılıp kalıyorlar. Orada insani felaket yaşanıyor. Kendi sorunlarınızı hallederken başka Avrupalı partnerleri zor duruma düşürüyorsunuz. Avrupa'da birbirimize böyle davranmamalıyız."

Atina'daki kriz merkezinin tahminlerine göre halen Yunanistan'da 50 binden fazla sığınmacı yaşıyor. Bunların 11 bin 500'ü Makedonya sınırındaki İdomeni kampında bulunuyor.

'AB-Türkiye anlaşması olmasaydı…'

"AB-Türkiye anlaşması olmasaydı Yunan-Makedon sınırında pislik ve çamur içinde hayatta kalma mücadelesi veren insanların sayısı 100 bin olurdu" diyen Steinmeier, "Bu yüzden Avrupa'nın dış sınırlarına yoğunlaşma, Türkiye ile imzalanan anlaşma ve Yunanistan'a verilecek destek doğru yoldur" sözlerini kullandı.

'İster beğenin ister beğenmeyin Türkiye partner'

Türkiye'den Yunanistan'a gelen sığınmacıların sayısında AB-Türkiye anlaşması sonrası önemli bir düşüş kaydedildi. Türkiye'nin coğrafi konumundan ötürü merkezi bir partner olduğuna dikkat çeken Steinmeier, "İster beğenin ister beğenmeyin ama bu bir gerçek. Bu gerçek, sorumlu bir siyaseti gerektiriyor" dedi. Steinmeier, "Elbette AB-Türkiye anlaşmasının uygulamada kendini nasıl kanıtladığını gözleyeceğiz. Ancak en azından daha fazla kontrol ve yasadışı göçün sınırlandırılması yönünde bir adım atıldı" dedi.