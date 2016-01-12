Steinmeier: "8 Alman vatandaşı hayatını kaybetti"



Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, kamuoyunu İstanbul'da hayatını kaybedenler konusunda bilgilendirdi. Bakan, açıklamasında Sultanahmet saldırısında 8 Alman vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakan, bu konuda kendisini mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bilgilendirdiğini ifade etti. Steinmeier, 9 alman vatandaşının da yaralı olduğunu açıkladı.

Daha önce, çeşitli kaynaklarda 9 Alman vatandaşının saldırıda hayatını kaybettiği ileri sürülmüştü.

Davutoğlu-Merkel görüşmesi

Başbakan Davutoğlu öğleden sonra Almanya Başbakan'ı Merkel'i arayarak Sultanahmet'teki saldırıya ilişkin bilgi vermişti. Saldırıda hayatını kaybedenlerin çoğunun Alman vatandaşı olduğunu açıklayan Davutoğlu, Merkel'e bu sebeple taziye dileklerini iletti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de saldırı sonrasında bir açıklama yaparak, ölenler arasında Almanların olabileceğini belirtmiş ve ‘terörle mücadelede kararlılık’ mesajı vermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise açıklamasında, “İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda meydana gelen ve Suriye kökenli bir canlı bomba saldırısı olduğu değerlendirilen terör olayını esefle kınadığımı belirtmek istiyorum” demişti.

Saldırı sonrası Almanya Dışişleri Bakanlığı İstanbul'daki Alman vatandaşlarını kalabalık yerlere girmemeleri konusunda uyardı.