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Spor

Steiner'den ölen eşine armağan

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda halterde erkekler artı 105 kiloda Alman Matthias Steiner altın madalya kazandı. Steiner madalya törenine 1 yıl önce trafik kazasında ölen eşinin fotoğrafıyla ka

20 Ağustos 2008 03:00

Pekin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Spor Salonu'nda yapılan artı 105 kilo müsabakasıyla, oyunlardaki halter dalındaki mücadele sona erdi.

25 yaşındaki Steiner, koparmada 203, silkmede 258 ve toplamda 461 kilo kaldırarak bu dalda altın madalyanın sahibi oldu. Bu dalda toplamda 460 kilo kaldıran Rus Yevgeni Çigişev 2. olarak gümüş madalya, toplamda 448 kilo kaldıran Dünya Şampiyonu Letonyalı Viktors Scerbatihs ise 3. olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Mafalyasını ölen eşine adadı

Altın madalyasını, geçen yıl bir trafik kazasında yitirdiği eşine adayan Steiner, madalya törenine elinde eşinin fotoğrafıyla katıldı. Pekin'de bu dalda altın madalyaya ulaşmak için çok çalıştığı belirtilen Alman halterci, madalya töreninde gözyaşlarını tutamadı.

Avusturya doğumlu Steiner, Alman vatandaşlığına geçmeden önce Atina-2004'de Avusturya adına yarışmış ve 7. olmuştu.

Oyunlardaki tek Naurulu

Bu arada Büyük Okyanus'ta küçük bir ada devleti olan Nauru'nun, oyunlara gönderdiği tek sporcu olan Itte Detenamo, bu dalda toplamda 385 kilo kaldırarak 10. oldu. Detenamo, bu dereceyle en iyi kişisel derecesine ulaştı.

13 bin nüfusa sahip Nauru, böylece Pekin-2008'i madalyasız kapattı. Nauru Devlet Başkanı Marcus Stephen da 3 kez olimpiyatlarda mücadele etmiş eski bir halterci.

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