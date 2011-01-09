-STEFANU: PAPANDREU DÜŞÜNÜ ORTAYA KOYDU LEFKOŞA (A.A) - 09.01.2010 - Kıbrıs Rum yönetimi sözcüsü Stefanos Stefanu, Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu'nun Erzurum'da yaptığı konuşmada ''Kıbrıs ile ilgili düşünü'' ortaya koyduğunu söyledi. Rum basınına göre, Papandreu'nun Erzurum'da Türk diplomatlar karşısında yaptığı açıklamalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Stefanu, ''Papandreu'nun Kıbrıs ile ilgili düşünü ortaya koyduğunu'' ve bu düşü Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın da paylaştığını ifade etti. Stefanu, Türkiye'nin Kıbrıs'ı işgal ettiği iddialarından hareketle, bu düşü, ''işgali sona erdirecek, adadaki iki halk ile vatanı yeniden birleştirecek ve Kıbrıs'ı, Kıbrıslı Türkler ile Rumların birlikte, barış ve uyum içerisinde yaşadığı örnek bir ülke haline getirecek çözüme ulaşılması'' şeklinde tanımladı. Rum yönetimi sözcüsü, ''Eğer (Başbakan Recep Tayyip) Erdoğan, konuşmasında da ifade ettiği gibi Kıbrıs sorununa yaşayabilir ve kapsamlı bir çözüm bulunmasının zamanı geldiğini söylüyorsa, o zaman Türkiye AB karşısındaki yükümlülüklerini yerine getirme ve BM'nin Kıbrıs ile ilgili kararlarını hayata geçirme doğrultusunda hareket etmelidir'' diye konuştu. Dörtlü veya beşli görüşmeye ilişkin bilinen tezler olduğunu da kaydeden Stefanu, böyle bir görüşmeyi reddettiklerini tekrarladı. Rum sözcü, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun bu konuyu New York'ta yapılan görüşmede gündeme getirdiğini ve bu talebinin BM tarafından reddedildiğini savundu. -''İKİ KONUDA RAHATSIZ ETTİ-'' Bu arada, Rum kesiminde yayımlanan Politis gazetesi, ''Yorgo elçilere karşı katı'' başlıklı haberinde, Papandreu'nun ''Kıbrıs'ta işgal güçleri'' ve Türkiye'nin Ege üzerinde yaptığı uçuşlara ilişkin sözlerinin Türkiye'yi rahatsız ettiğini yazdı. Gazete, Papandreu'un da Türkiye'nin 2004 yılında yapılan referandumda ''Evet'' diyen tarafın Türk tarafı, ''Hayır'' diyen tarafın da Rum tarafı olduğunu ısrarla hatırlatmasından rahatsızlık duyduğunu belirtti. Haberde, bazı çevrelerce, Erdoğan'ın Papandreu'nun açıklamalarına çok sert yanıtlar vermesi ve Davos'ta yaşanan ''one minute'' krizine benzer bir krizin yaşanmasının beklendiği kaydedildi. Bu arada, Rum siyasi partileri, Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu'nun Erzurum'daki açıklamalarından memnun görünüyor.