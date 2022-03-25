Stefan Kuntz: Portekiz'e ikinci yarıda top oynatmadık

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Portekiz'e 3-1 kaybedilen maçın ardından, "Takımımın ikinci yarıdaki performansından gurur duyuyorum. Portekiz'e top oynatmadık" dedi.

Stefan Kuntz, Portekiz'e 3-1 kaybedilen karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz ile deplasmanda karşılaştı. İlk yarı Portekiz'in 2-0 üstünlüğü ile geçildi. Burak Yılmaz, 65. dakikada farkı 1'e indirirken, 85. dakikada ise penaltı atışından yararlanamadı. 3-1 kaybeden Milliler, 2022 Dünya Kupası'na katılamadı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Stefan Kuntz, "İlk 20 dakika oyuncularımızın sanki bu galibiyete inanmadıklarını gördük. Ancak ilk golden sonra değiştiğimizi düşünüyorum. O golden sonra maçı kazanabileceğimize dair izler geri geldi. Oyunculara, 'Portekiz karşısında pozisyonlar buluyorsunuz. Gerçekten yenebileceğinize inanıyor musunuz?' dedim. Onlar da 'Evet hocam' dediler. 'O zaman sahada gösterin' dedim. Takımımın ikinci yarıdaki performansından gurur duyuyorum. Portekiz'e top oynatmadık" diye konuştu.

Burak Yılmaz'ın kaçırdığı penaltıdan da bahseden Kuntz, "Burak'a, 'Gurur duymalısın çünkü bu takımın kaptanısın' dedim. Letonya karşısındaki penaltısı olmasa bu takım burada olmazdı" diye konuştu.